Endelig over grensen igjen: – Måtte se til campingvogna

Over ett år etter kjøpet kunne Rune Svebakken dra over grensen for å se til campingvogna i Sverige.

Fullvaksinerte Svebakken var blant de få nordmennene som la handleturen til Maxi Mat på Svinesund etter at fullvaksinerte nå slipper karantene når de returnere til Norge fra Sverige.

Kontroll av at alle som passerte grensen til Norge hadde papirene i orden, sørget for køer ved tollstasjonen ved Svinesund. Likevel vitnet parkeringsplassen utenfor de store kjøpesentrene på grensen om at få nordmenn hadde tatt turen.

Svebakken har campingvogn i nærheten av Svinesund, og sammen med kameraten Remi Sæther, som bor i Sverige, handlet han inn til helgen.

– Vi har bare kjøpt noe småtteri. Men vi har lokalisert at Systembolaget i Strømstad er åpent til syv, så vi skal videre dit nå. Vi må ha litt vodka i dag, vet du, sier Svebakken til TV 2.

Dagens handel på Svinesund var den første på lang tid. Han planlegger å kjøpe med litt hjem når han reiser tilbake til Norge på søndag.

Ikke dårlig samvittighet

– Myndighetene ber jo folk unngå å reise om det ikke er nødvendig, var dette nødvendig?

– Ja, det er nødvendig. Jeg har campingvogn her som jeg kjøpte i mars i fjor. Jeg fikk nøklene på Hadeland i slutten av mars og siden har jeg ikke vært her. Så det vil jeg si er nødvendig. Jeg må se hvordan det er med vogna etter å ha stått i et helt år uten tilsyn. Det er vogn med telt og sånn, så nå skal vi vaske den i helgen.

– Jeg kunne ha kjørt over på noen dagsturer, men jeg har ikke giddet å drive med det.

– Så du har ikke dårlig samvittighet for dette?

– Nei.

Spent på køen hjem

Svebakken gleder seg til å kunne fylle opp kjøleskapet i campingvogna etter hvert.

– Ja, det blir flere turer utover sommeren. Med campingvogn nede ved sjøen her så blir det det. Jeg må fylle opp kjøleskapet, så det blir noen turer. Det er ikke rart med de prisene man sammenligner med hjemme, da må man jo benytte seg av det.

Han er spent på køen hjem på søndag.

– Jeg hadde en kompis på telefonen som sa jeg ikke burde kjøre hjem da, og det hadde jeg ikke tenkt over. Det er ikke sikkert det blir så ille som man skulle tro. Men det gjør meg ingenting å kjøre hjem om natten i så fall.

– Får håpe det skjer noe

Kameraten Remi Sæther, som bor i Sverige, forteller at tiden med så å si stengt grense har vært spesiell.

– Det har vært veldig rolig og stille med stengte butikker. Vi får håpe det skjer noe snart.

– Tror du fullvaksinerte tar turen de neste dagene?

– Vi får håpe det.