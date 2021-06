23 år gamle Kron prøvde å komme forbi portugisiske Rui Costa på de siste meterne, men sistnevnte skjente slik at dansken ikke lyktes.

Lotto Soudal-rytteren ble dermed nummer to og da målstreken var passert ga han tydelig uttrykk for sin frustrasjon over det han mente var en ulovlig manøver av Costa.

Se spurten øverst

Dommerne så på spurten. TV 2s kommentator Christian Paasche og ekspert Mats Kaggestad mente Kron hadde en god sak.

– Det er en tydelig brå manøver, som hindrer Kron. Den seieren er ikke helt trygg, sa Kaggestad før en juryavgjørelse var klar.

Det fikk han rett i. Juryen deplasserte Costa til andreplass og ga seieren til Kron. 23-åringen tok da sin andre seier for sesongen.

– Det vil alltid være diskusjon etter slike spurter. Etter min mening begynte vi spurten til høyre og endte opp til venstre. Juryen har tatt en avgjørelse, og jeg stoler på dem, sa Kron i seiersintervjuet.

Norske Andreas Leknessund imponerte på etappen. 22-åringen sikret en fin tiendeplass for Team DSM på den kuperte etappen. Han er nå, ifølge resultatlistene, i den hvite ungdomstrøyen, med ni sekunder ned til Ineos-rytter Eddie Dunbar. Grafikken etter etappen viste derimot at Dunbar, som også fikk ungdomstrøyen på podiet, var elleve sekunder foran Leknessund. Her prøver vi å finne ut hva som har skjedd.

Richard Carapaz (Team Ineos) leder sammelagt. Rittet avsluttes søndag og sendes på TV 2 Sport 2 og Play,