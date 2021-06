Ansatte 14 nye – nå står alle i fare: – Ikke behagelig for noen

Grensene er åpnet for alle som er vaksinert i Norge. Det får trolig konsekvenser for butikkene nær svenskegrensen.

Fredag ettermiddag ble koronasertifikatet tatt i bruk på grensene til Norge, slik at de som er fullvaksinert i Norge kan dra på handletur til Sverige uten å havne i karantene på returen.

Den strenge kontrollen på grensen førte raskt til lange køer, og politiet frykter kaos. I innreisekontrollen må man både ha innreisepapirene klare, og hovedregelen er at alle skal koronatestes.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fremdeles unødvendige reiser til alle land, selv om noen nå slipper karantene etter å ha vært i utlandet.

25 minutter fra svenskegrensen ligger Kiwi Halden, hvor Tomas Halvorsen er butikksjef. Butikken har hatt 63 prosent økning i omsetningen mens grensene har vært stengt, men fremover er det usikkert hva som skjer.

– I disse dager er det vanskelig å forutse hva som skjer og når. Men den beste gjetningen vi har er å tenke at vi går tilbake til 2019-tall, sier Halvorsen til TV 2.

– Ikke behagelig for noen

Ikke overraskende har butikken hatt betydelig oppgang i salget av tobakk og drikkevarer. Butikken har ansatt mange midlertidige ansatte for å holde hjulene i gang.

– Vi har gått fra å være 28 ansatte, til at vi i dag er 42. Men disse er midlertidig ansatt og har fått beskjed om å følge med på nyhetene om grenseåpning, sier Halvorsen.

Etter hvert som flere kunder vil ta turen over til Sverige for å handle, står disse i fare for å miste jobben på Kiwi.

– Jeg håper vi kan beholde så mange som mulig, men det er til syvende og sist omsetningen som styrer hvor mange ansatte vi kan ha. Det er ikke plass til alle, sier Halvorsen.

– Er de bekymret for å miste jobben?

– Alle er urolig for alt, egentlig. Det meste er uoversiktlig, så det er ikke noe behagelig situasjon for noen. Men vi må bare forholde oss til sånn det er, for vi kan ikke gjøre noe med det, sier Halvorsen.

Butikksjefen sier det er vanskelig å forutse, men tror slutten av juli og begynnelsen av august kan bli tiden hvor butikken virkelig begynner å merke at grensene har åpnet.

Butikksjef Ole Jørgen Lind på MaxiMat på Nordby-senteret i Sverige forventer kundeøkning i tiden framover. Foto: Per Haugen / TV 2

– Store konsekvenser

Direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, håper 16 måneder med pandemi har vist nordmenn viktigheten av å handle lokalt og i det landet man bor i.

– Det har store konsekvenser for verdiskapning, arbeidsplasser og skatteinntekter til statskassa. Vi håper at alle som tradisjonelt har reist til Sverige for å grensehandle, ikke gjør det når grensene åpner, sier Andersen.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Beregninger Virke Handel har gjort viser at et varig bortfall av grensehandel bare innenfor dagligvarehandelen og Vinmonopolet ville skapt 8200 nye arbeidsplasser i Norge.

– Tror dere at vi vil falle tilbake til samme nivå?

– Vi håper at vi ikke vil gjøre det. Men når verden for øvrig blir normal, tror jeg nok også handlemønsteret når det gjelder grensehandel vil falle tilbake til normalen, sier Andersen, og fortsetter:

– Vi har heldigvis fått gjennomslag for noen avgiftslettelser, men det er fortsatt langt igjen før norske butikker kan konkurrere med svenske butikker på de samme avgiftsvilkårene.

KAOS: Det ble køkaos på grensen i Svinesund fredag. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

– Mange stillinger vil forsvinne

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, har ansatt 3000 nye medarbeidere etter at pandemien traff Norge.

– Mange av disse er midlertidige stillinger som eventuelt vil forsvinne hvis omsetningen går tilbake til det nivået den var på, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

– Så har vi et håp om at vi kanskje kan beholde en god del av dem ved at flere nå har sett verdien av å handle på norsk side av grensen, og vil fortsette å gjøre det i større grad enn de gjorde før pandemien, sier Søyland.