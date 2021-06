Tapte 40 milliarder kroner: – Man blir litt deprimert

I 1997 startet Torstein Hagen Viking Cruises, som har vokst seg til å bli en av verdens store på havgående cruise og den største på elvegående cruise.

Hagen selv har bodd utenfor Norge i 40 år, og er nå bosatt i Sveits. Han er glad for at gjenåpningen av samfunnet er i gang.

– Nå er det bedre. Jeg har vært på italiensk restaurant tre ganger denne uken, og der er det stappfullt. Nå er livet nesten tilbake til normalt, sier Hagen i Bare Business.

– Den største bekymringen

Hagen har to kontorer, ett i Sveits og ett i Los Angeles. På kontoret i Los Angeles har han ikke vært siden januar 2020.

– Jeg ser frem til at det også skal åpne. Men vi ser nå lyset i enden av tunnelen, sier Hagen.

– Hvordan har det siste året vært for deg?

– Jeg sier at jeg liker utfordringer, så da må jeg si det har vært et år jeg har likt. Men det er kanskje en liten overdrivelse, for det har vært veldig vrient for mange, sier Hagen.

Han forteller at den største bekymringen har vært Viking Cruises' 10.000 ansatte.

– Mange har vært nødt til å gå på redusert lønn, og noen ikke lønn i det hele tatt. Så det har vært hovedbekymringen – at man må komme i gang igjen og få de ansatte i virksomhet.

– Blir litt deprimert

Hagen og Viking Cruises har hatt enorme verditap som følge av at cruisenæringen måtte stenge ned under koronapandemien.

– Når det gjelder det finansielle, skal jeg alltids klare meg selv, men det er de 10.000 ansatte det dreier seg om, sier Hagen.

– Hvor mye har du tapt på denne pandemien?

– Tapt og tapt ... Man har jo ikke tapt noe før regningen er oppgjort. Men jeg tror Trygve Hegnar i Kapital sa jeg hadde tapt noe sånt som 40 milliarder kroner, og det skal visst være det meste en nordmenn noen gang har tapt, sier Hagen, og trekker på smilebåndet.

– Jeg skal ikke le av det, men det er jo bare tap på papiret. Det spiller ikke så stor rolle. Slik det ser ut nå, kan det godt være mulig å tjene det tilbake igjen også.

– Hva gjør det med deg å tape så mye penger?

– Man blir litt deprimert, for å si det sånn. Men det viktige er å tenke på de som har det så mye verre. Alle ansatte som har sine familier de må ta vare på.

CRUISE: Viking Sun i Kotorbukta sørvest i Montenegro i Adriaterhavet. Foto: Viking Cruises

Koronatester om bord

Viking Cruises’ første reise etter gjenåpningen fant sted 17. mai, ettersom det var den dagen engelskmenn fikk lov til å reise igjen.

– Vi har brukt dette året til å komme i stand, og vi har vært klare til å reise i flere måneder. Alle våre havgående skip har installert PCR-laboratorier om bord, som betyr at vi kan teste hver ansatt og hver kunde hver dag mens de er om bord, sier Hagen.

I juli vil Viking Cruises ha alle seks havgående skip og ti av rederiets elvegående skip i drift.

– Det tar litt tid før vi får full kapasitetsutnyttelse. Det er en begrensning på hvor mye kapasitet man bør ta sikte på å utnytte når man starter opp, og det tar tid å komme i gang, sier Hagen, og fortsetter:

– Først på torsdag fikk vi beskjed om at Malta, som er en av våre store anløpshavner, kan ta imot amerikanere. Det har vi ventet på i flere måneder, men nå fikk vi beskjeden. Da er det naturligvis en forsinkelse før du kan få folk om bord.

Fremtiden

Cruisemilliardæren tror det vil ta noen måneder før kundene virkelig kommer tilbake, men ser svært lyst på fremtiden til selskapet.

– Hvis vi ser inn i 2022, er bookingen vår nå 85 prosent bedre enn den var for 2019 på samme tid, og 2019 var rekordåret vårt. Det er en enorm reiselyst. Våre kunder er gjerne godt voksne, og nå som de har hatt to år de ikke kan reise, skal de ut og reise nå. Jeg ser en stor etterspørsel komme her, sier Hagen.