Responsen har vært ellevill på kjøp av aksjer i Lyn 1896 AS. 600 Lyn-venner kjøpte aksjer for nesten fem millioner kroner på ett døgn.

– Dette er jeg med på! Det er faktisk skikkelig kult det Lyn holder på med om dagen. Det er stas å bli medeier i klubben i mitt hjerte, sier Erik Botheim, Bodø/Glimts toppscorer.

Eirik Botheim. Foto: Lars Opstad

Og det Lyn holder på med er å komme tilbake i toppen av norsk fotball.

I 2010 ble Lyns elitesatsing slått konkurs. I dag spiller klubben i 3. divisjon. Nå er målet å spille i Eliteserien om seks-sju år.

Eirik Botheim i aksjon for Glimt. Foto: Marit Hommedal

Supporterne blir hovedaksjonær

Selskapet Lyn 1896 AS skal danne det økonomiske grunnlaget for veien tilbake til toppen av norsk fotball. Et aksjeselskap hvor supporterne blir hovedaksjonær. Det unike med dette AS-et er at ingen skal kunne eie mer enn 49 prosent av aksjene.

Bjørn Glohn Jønsberg, daglig leder i Lyn. Foto: TV 2

– Det betyr at ingen enkeltperson kan ta full kontroll over klubben, sier daglig leder i Lyn, Bjørn Gohn Jønsberg.

– Vi har mange, mange snille onkler i Lyn, jeg har ikke ord for den overveldende interessen som aksjetegningen har vist. 600 personer har kjørt aksjer for nærmere fem millioner kroner, forteller Jønsberg

En av de er altså Bodø/Glimts toppscorer, Erik Botheim.

Får ståpels

– Vi håper og tror at vi skal klare å nå det økonomiske målet med å få inn seks-fire millioner kroner til dette aksjeselskapet, sier Jønsberg.

Christian Falkenberg, leder Bastionen.

– Jeg får ståpels av tanken på å komme tilbake til det gode selskap. For det skal jo Lyn. Kanskje dette også kan få andre til å tenke nytt, se på eierstrukturen og snu litt opp-ned på ting: la folket, fansen få eie en del av klubben og med det også få påvirkning. Det er viktig.

Det er lederen av Lyns supporterklubb, Bastionen, Christian Falkenberg, som gleder seg over framtidsutsiktene.

Falkenberg mener at det er realisme i planen som klubben har lagt: - Dette er grobunn for en sunn og fornuftig drift. Samtidig får de som støtter laget noe å si. Dette er en modell som kan ta oss helt til Champions League, understreker en optimistisk Falkenberg.

Rivalen Vålerenga

Bastion-lederen tror at Lyn tilbake i toppen vil løfte fotballinteressen i hovedstaden. Falkenberg minnes med glede kampene mot rivalen, Vålerenga.

Tomasz Sokolowski. Foto: TV 2

– Dette er fett! Selvsagt skal jeg kjøpe aksjer, sier Tomasz Sokolowski. Han fikk sitt gjennombrudd i Lyn og har noen sine beste fotballminner i Lyn-drakt. Selv trekker han fram cupfinale og by-derbyene som høydepunktene.

– Jeg håper virkelig at vi får oppleve det igjen, Oslo-folk fortjener det: fullsattsatt Ullevaal, 25000 tilskuere. For en herlig tid! Nå er det elleve år siden, det er på tide å få to topplag midt i byen igjen, sier Sokolowski.