Den selges i 170 land verden over. Den er produsert i mer enn 10 millioner eksemplarer og den har blitt produsert sammenhengende i 70 år. Dette er bilen tar deg hvor som helst, når som helst – og som trygt tar deg tilbake. Dette er bilen som brukes der veien i beste fall er et uttørket elveleie. Dessuten er den kjent for sin legendariske soliditet og driftssikkerhet.

Slik blir det legendestatus av. Det er Toyota Landcruiser vi snakker om. Bilen vises nå i en helt ny utgave, som kalles 300-serie. Det er altså den største av de to utgavene som finnes det er snakk om.

Den erstatter 200-serien, eller modellen som ofte omtales som V8 på folkemunne. Denne har hengt med siden 2007 (!) og nykommeren overtar dermed tronen som Toyota SUV-enes flaggskip. Den har verdenspremiere i Dubai.

Den store Landcruiseren blir barskere enn noen gang.

– Vi hadde garantert solgt noen

Modellen er helt ny,. Toyota lover at den skal få forbedret både vei- og terreng-egenskaper, sammen med mange nye teknologiske innovasjoner.

Vekten er redusert, tyngdepunktet er lavere, hjulopphenget er helt nytt og sikkerheten skal også være ytterligere forbedret. Bilen vil snart være tilgjengelig for kundene, men ikke for de norske.

– Nei, dessverre. Denne bilen er ikke for det vest-europeiske markedet. Litt synd, men slik er det.



Det sier Espen Olsen som er PR- og informasjonssjef hos Toyota-importøren i Norge.

Til tross for nye og mer drivstoffgjerrige motorer i kombinasjon med nye ti-trinns girkasser, er det avgasskravene som setter en stopper for den store SUV-en .

– Vi hadde garantert solgt noen om den hadde hatt spesifikasjoner som hadde passet til det norske markedet. Ikke minst med tanke på å registrere den som varebil, tror Olsen

70 år omtrent på denne tiden

– Landcruiser har vært og er en viktig bil som har betydd mye for Toyota. Ikke bare har den solgt svært godt, men den er også en viktig del av vår modellpalett og egentlig for hele Toyota DNA-et. Vi har jo fortsatt den litt mindre Landcruiser 150, den er fortsatt like populær som tidligere. Den er også bedre tilpasset det norske markedet, sier Olsen avslutningsvis.

De første kundene får den nye Landcruiseren allerede nå i sommer, men som 2022-modell. Det er ganske nøyaktig 70 år etter at den første BJ-modellen så dagens lys i 1951. Heller ikke den gang kom modellen til Norge.

