GOD KVELD NORGE (TV 2): På under et døgn har engasjerte seere samlet inn over 25 000 kroner til «Sommerhytta»-paret som ble slått på målstreken i årets finale.

Rekordmange seere har fått meg seg årets «Sommerhytta» på TV 2, i snitt 600 000 per episode.

Gårsdagens jevne finale ble intet unntak, med en samlet seerskare på 582 000.

Og selv om konkurransen nå er avgjort. har engasjement på ingen måte gitt seg.

Da nederlaget var et faktum for Anna Rosenlund Skretteberg (23) og Jone Engemoen Hansen (27), satte Irene Sandmoen (31) seg foran tastaturet og opprettet en «spleis» for paret, altså en kronerulling.

Stor giverglede

– Jeg har hatt Anna og Jone som favoritter siden dag én, og har fått skikkelig hjerte for dem. De har jo ingen erfaring, og jeg hadde så inderlig lyst til at de skulle vinne, sier Sandmoen til God kveld Norge.

– I tillegg synes jeg Anna er fantastisk flink med interiør, skryter hun.

I skrivende stund er det samlet inn mer enn 25 000 kroner, og tallet øker for hver gang man oppdaterer siden.

Sandmoen understreker at hun ikke kjenner paret personlig, men at hun har vært i kontakt med Anna etter at spleisen ble opprettet.

VIL HJELPE: Irene Sandmoen har startet kronerulling for Anna og Jone. Foto: Privat

– Jeg fikk en melding fra henne hvor hun skrev tusen takk. Så har vi blitt enige om at spleisen skal gå til hytte, uansett om det blir den på Mjøsli eller ikke, sier initiativtakeren.

Gir ikke opp hyttedrømmen

Anna Rosenlund Skretteberg sier til God kveld Norge at spleisen kom som en stor overraskelse på henne og kjæresten Jone.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at noen vil sette i gang noe slikt, sier hun.

Selv om de gjerne skulle kjøpt hytta på Mjøsli, tror hun at det kan bli vanskelig.

– Vi har sjekket med grunneier om tilbud, men det står såpass høyt at vi nok må legge fra oss den tanken, sier Rosenlund Skretteberg.

Ifølge daglig leder ved Mjøsli Hytter og Naturpark, Tormod Tvinnereim, er nettopp hytta til Anna og Jone ekstra populær. Alle tre hyttene som ikke ble vunnet ligger nå ute for salg – den Anna og Jone pusset opp har den høyeste prisantydningen, på 4,1 millioner kroner.

Den dyreste hytta

– Vi har 250 stykker på interesselistene, og det er ekstra stor interesse for hytta til Anna og Jone, siden den ligger finest til av dem alle, sier Tvinnereim til God kveld Norge.

Han tror ikke det vil ta lang tid før den er solgt.

– Magefølelsen min sier at den går først.

DRØMMER OM HYTTE: Anna og Jone håper å en dag få råd til hytte. Foto: Espen Solli

Rosenlund Skretteberg har slått seg til ro med at hytta ikke blir deres, men håper at de skal få realisert drømmen på et senere tidspunkt.

Hun understreker at hver eneste krone i spleisen skal gå til nettopp hytte.

– Vi har jo fått hytta på Mjøsli litt på avstand, og har klart å fortrenge at den ikke er vår. Savnet etter den er ikke så stort nå, sier hun.

Hun håper at de en dag finner drømmehytta, som gjerne kan ha behov for litt oppussing.

– Det er fint å kunne pusse opp litt, og få den akkurat slik vi vil.