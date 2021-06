Melina Johnsen tar et oppgjør med utagerende fest-miljø

«Ex on the Beach»- og «71 grader Nord-kjendis»-profil Melina Johnsen er for tiden på ferie i Marbella. Til God kveld Norge forteller Johnsen at hun ikke ønsker å henge ut spesifikke personer eller miljøer, men forklarer at hun trengte en pause fra livet i Oslo.

– Jeg er faktisk veldig takknemlig for at jeg har fått den oppvåkningen jeg fikk. Fokuset mitt nå er på å ta vare på meg selv. Jeg har lært av feilene mine.

Var ruspåvirket – fikk fengselsdom

Johnsen har vært åpen om at hun hadde en tøff tid tidligere i år, blant annet på grunn av en domfellelse. Hun ble dømt til 90 dager fengsel og bot på 45.000, etter at hun kjørte bil i ruspåvirket kjøring, uten førerkort.

Reality-profilen beklaget seg i retten, og forklarte at hun fikk panikk da politibilen kom. Hun forklarte også, via sin advokat, at hun var «innstilt på å ta den straffen hun fikk», og at hun «aldri kommer til å gjøre noe slikt igjen».

Det har vært relativt stille rundt Johnsen i media etter rettsaken, blant annet fordi hun skrev følgende på Instagram etter dommen:

«Tusen takk til alle som støtter meg og sender kjærlighet. Betyr enormt mye! Jeg er ikke så pratsom om dagen og trekker meg tilbake med en liten pause.»

Endret fokus

I videoen øverst i saken kan du blant annet se Johnsen fortelle Instagram-følgerne sine om forholdet hennes til dop.

En av følgerne stiller spørsmålet: «Bruker du mye rus? For eksempel kokain?». Hvorpå hun svarer at hun «ikke har rørt det på flere måneder og heller ikke vil det».

På Instagram forteller også Johnsen at hun har tatt et bevisst valg om å ta avstand fra reality-miljøet i tigerstaden.

I samtalen med God kveld Norge virker det som at hun ikke ønsker å tenke på fortiden, men heller se fremover.

– Alt jeg vil si, er at jeg opplevde at jeg var i en form for boble da jeg bodde i Oslo. Jeg var omgitt av en del mennesker som ikke ville meg noe godt og hadde fokus på litt feil ting – som f.eks utagerende festing.

Hvorfor havner reality-deltakere i rusmiljø?

Mikkel Tande, leder i organsasjonen Tryggere Ungdom, jobber for å forebygge rusproblemer i Oslo. Han forklarer litt mer rundt hvilken boble han tror Johnsen kan ha vært i, men poengterer at han ikke har kjennskap til rushistorikken hennes og ikke vet nøyaktig hvilke miljøer hun har vanket i.

– Jeg tror mange kjendiser, ikke bare reality-kjendiser, er vant til å oppleve sterke positive følelser som følge av oppmerksomhet og hyllest fra fansen sin. Den følelsen kan være avhengighetsskapende. Både likes på sosiale medier og kokain utløser store mengder dopamin i hjernen, slik at rusmidler kan være en løsning noen tyr til for å forsterke eller opprettholde den følelsen.

Sara Kløverød Adolphson jobber som en såkalt SaLTo-koordinator i Oslo kommune. Forkortelsen står for «Sammen Lager vi et Trygt Oslo» og handler om å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Hun forklarer at det gjøres mye for å bedre russituasjonen i Oslo. Blant annet med prosjektet Trygg Ung.

– Hvorfor tror du mange unge reality-deltakere havner i rusmiljøet?

– Jeg tror ikke det er noe fasitsvar her, men at det for mange kan handle om tilhørighet i et miljø, en plutselig og omfattende oppmerksomhet som flere opplever, og at tilgjengeligheten på rusmidler er stor, sier hun, og fortsetter:

– Mange reality-deltakere virker også å få tilbudt jobber innenfor promotering, produkter og salg, samt utelivsbransje, i etterkant av deres opptreden. I flere av disse bransjene er både legale og illegale rusmidler svært tilgjengelig. For noen kan det være vanskelig å avstå når miljøene man vanker i, og menneskene man omgås med, eksponeres for rus hyppig. Dette kan være én av flere årsaker til hvorfor noen i denne gruppen havner i et rusmiljø.

Disse russtoffene tar Oslo-folk

Tande sier at det er mange såkalte rekreasjonsbrukere i hovedstaden. Dette er betegnelsen på de som stort sett kun bruker rus i helgene og gjennomsnittlig et par ganger i måneden.

– Det er liten tvil om at illegale rusmidler er lettere tilgjengelig i Oslo enn resten av landet. Det er her de største kriminelle miljøene holder til og mye av trafikken til resten av landet går via Oslo, sier han, og fortsetter:

– Samtidig er det slik at ressurssterke rekreasjonsbrukere som regel ikke ser noen ting til den volden som preger det kriminelle miljøet som står for import og distribusjon av store mengder illegale rusmidler. Blant rekreasjonsbrukerne har illegale rusmidler oftest en rolle som et supplement eller erstatning for alkohol på fest. De vanligste stoffene blant disse er cannabis, kokain, amfetamin og MDMA.

God kveld Norge poengterer at Tande og Adolphsen svarer på spørsmål om rus i Oslo på generelt grunnlag, og ikke uttaler seg om Johnsens rusbruk.