– Prisen er viktigst ved kjøp av bruktbil, svarer 48 prosent av godt over 1.000 spurte i en landsrepresentativ undersøkelse fra YouGov, gjort på oppdrag for forsikringsselskapet If.

Nest viktigst mener 46 prosent at teknisk stand er, mens en av tre (34 prosent) mener det er viktigst hvor langt bilen er kjørt.

En av fire (27 prosent) legger størst vekt på bilens historikk når det gjelder serviceoppfølging og skader, og en av fem (19 prosent) er mest opptatt av bilens alder - hvor gammel den er.

Forbausende få er særlig opptatt av merke og modell (18 prosent), og enda færre bryr seg om rust (15 prosent).

Faktorer som betyr mye ved valg av ny bil – som plass (6 prosent), praktiske egenskaper (10 prosent) og farge (4 prosent) betyr ifølge undersøkelsen nesten ingen ting for bruktbilkjøperen.

En ting må du gjøre når du kjøper bruktbil

– Tror ikke på det

Det er ikke alle som tar disse resultatene for god fisk. En som stiller seg skeptisk, er Finn G. Philipps. Han er daglig leder i Autoringen, som i år venter å formidle rundt 7.500 bruktbiler til og fra bilforhandlere over hele landet.

– Nei, dette er jeg ikke sikker på stemmer helt. Når folk svarer pris som viktigste faktor når bruktbil skal kjøpes, tror jeg ikke uten videre at dette faktisk er sant. Veldig mange ønsker seg også en bil som ikke har kjørt veldig langt – og vi vet jo at pris og kjørelengde henger nøye sammen, sier han til Broom.

– De aller fleste vet jo dessuten at hvis man vil ha en hundre prosent god bil, så må man også betale deretter – og da er neppe prisen det første man ser på.

Derfor kan billig bruktbil være risikosport

Mest mulig garantitid igjen

– Tilbakemeldingene jeg får fra markedet går nok mest på at det mannen i gata fremfor alt ønsker seg, er et problemfritt bilhold. Står det mellom pris og kvalitet, så er vår erfaring at da er det kvalitet som blir valgt. Folk betaler som regel gjerne litt mer, om de vet at det er dette som skal til for å få en bedre bil – og mindre problemer, understreker Finn G. Philipps. Han henviser blant annet til et vennepar som nylig kjøpte brukt bil.

– Det de så etter, var en nyest mulig bil med mest mulig garantitid igjen – de orket ikke tanken på å skulle risikere dyre reparasjoner kort tid etter at bilen var kjøpt.

– Neppe helt riktig at det er prisen som er aller viktigst, mener Finn G. Phillips i Autoringen. Foto: Frank Williksen

Ute av kontekst

– Disse var ikke ulike bilkjøpere flest, og hadde selv lite kunnskaper om bil. Da blir det et hovedpoeng å slippe å forholde seg til noe særlig annet enn å etterfylle energi og følge serviceinnkallinger, sier Philipps.

– Så nei, jeg tror kvalitet og sikkerhet for investeringen trumfer pris for de aller, aller fleste. At pris skal være viktigste faktor ved bruktbilvalg, opplever jeg er litt ute av kontekst. Det er nok mer komplisert enn som så, slutter han.

Lønner seg best

Produktspesialist på motor i If, Kenneth Havrevoll, deler langt på vei dette synet:

– Generelt er det ofte slik at folk har lett for å tenke litt kort når slike spørsmål blir stilt. Det som i øyeblikket kommer lengst frem i bevisstheten er ofte hva som gir størst nytte kortsiktig, og da blir det man skal betale et viktig poeng.

Rasjonelt er det jo ikke, men folk er gjerne litt her og nå-rettet. Skal man tenke litt utover øyeblikket, lønner det seg selvsagt best å investere i en god bil som holder lenge uten unødige ekstra påkost, slutter Kenneth Havrevoll.

Hvert år går flere tusen kjøpere rett i fella