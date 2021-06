Lucinda Riley er død

Det er familien som melder om dødsfallet på Instagram-kontoen hennes.

– Vi er lei oss for at vi må fortelle dere at Lucinda døde i dag tidlig. Hun gikk bort fredfullt, omgitt av familien, som var så viktig for henne. Vi skjønner at dette kommer som et forferdelig sjokk for de fleste som ikke visste at Lucinda har kjempet mot kreften i fire år, står det i innlegget.

Riley ble 55 år gammel. Hun er blant verdens mest suksessrike forfattere, og har blant annet skrevet serien om De syv søstre.

Familien skriver at forfatteren skrev fem bøker samtidig som hun kjempet mot kreften.

– Lucinda berørte livene til alle hun møtte, og alle som bladde om i historiene hun skrev. Hun strålte kjærlighet og godhet i alt hun gjorde, og vil fortsette å inspirere oss alle for alltid.

