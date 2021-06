Jakten på koronamilliardene

Straks koronapandemien traff Norge, slo kriminelle nettverk til. En mann på 37 år er nå dømt for grov hvitvasking av tre millioner kroner, blant annet knyttet til firma med 91 fiktivt ansatte.

Den 26. februar 2020 kom koronaviruset til Norge. Det første bekreftede smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø.

I første halvdel av mars innførte regjeringen de strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge noen gang. Skoler og barnehager stengte. Bedrifter og servicenæringer stoppet opp. Folk fryktet for jobbene, og bedriftseiere kjempet for å overleve.

Den mer ukjente historien om koronakrisen handler om hvordan kriminelle nettverk kynisk opererte for å svindle myndighetene som jobbet på spreng for å lansere krisepakker til næringslivet.

Milliardpakken

Den 20. mars 2020 innkalte regjeringen til en viktig pressekonferanse.

«Omfanget av permitteringer har skutt i været etter koronautbruddet. Både permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler», skrev regjeringen i en pressemelding.

KRISEPAKKER: Pressekonferanse på Stortinget etter forhandlinger med regjeringen om en tredje krisepakke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

En krisepakke på flere milliarder kroner skulle deles ut på kort tid.

«Regjeringen og Stortingets mål er å redde norske arbeidsplasser og gi sikker inntekt til arbeidstakere i den akutte situasjonen de har havnet i.»

Den statlige støtteordningen som skulle på plass på rekordtid vekket interessen i flere kriminelle miljøer.

Mens nordmenn flest var opptatt av koronabekjempelse og en fellesdugnad, stilte noen kriminelle følgende spørsmål: Hvordan kan vi utnytte denne ordningen?

Behovet for rask utbetaling gjorde at ble det innført en helautomatisk og tillitsbasert ordning. Det har en rekke kriminelle forsøkt å utnytte.

Etterregistrering av ansatte

En mann i midten av trettiårene, som er innehaver av flere mindre aksjeselskaper i Oslo, fatter raskt interesse for den såkalte lønnskompensasjonsordningen.

På Oslo-vest, drøyt ti minutters kjøretur fra sentrum, har mannen kontoradresse. Herfra styrte han et selskap, uten fast ansatte. Han sørger i løpet av våren 2020 å få etterregistrert 91 arbeidstakere.

Selskapet som plutselig nå har 91 ansatte krever så lønnskompensasjon fra NAV. Bedriften som tilsynelatende er hardt rammet av koronarestriksjonene har på papiret permittert de 91 «fiktivt» ansatte som plutselig står uten jobb.

Selskapet har ikke råd til å utbetale lønn.

Og vips så utbetaler NAV rundt tre millioner kroner til selskapet. Pengene finner aldri veien til de 91 fiktivt ansatte.

Hvitvaskeren

Daglig leder i selskapet, som plutselig sto oppført med 91 ansatte, var uvitende om dette, og uvitende om at en konto knyttet til selskapet ble brukt for å motta lønnskompensasjonen fra NAV.

Lønnskompensasjonen fra NAV blir så sendt videre fra firmakontoen til blant annet en mann (37), som har en nøkkelrolle.

SVINDLET NAV: NAV har anmeldt en rekke bedrifter og personer for svindel. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Han tar ut pengene som kommer fra NAV via sin egen konto og venner. Og kontantbeløp blir så overlevert mannen som styrer det hele.

Dømt for hvitvasking

Mannen (37) som bisto med å hvitvaske pengene er i Vestfold tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grov hvitvasking av cirka tre millioner kroner.

– Deler av utbyttet stammer fra bedragerier mot den midlertidige lønnskompensasjonsordningen, bekrefter politiadvokat Anders Orerød i Økokrim.

I perioden mars til juni 2020 begikk den dømte mannen grov hvitvasking av til sammen 2.985.000 kroner.

– Saken bekrefter en hypotese som Økokrim har hatt, nemlig at utbytte fra enkelte covid-19-bedragerier hvitvaskes i etablerte og organiserte hvitvaskingsmiljøer, sier Orerød.

JAKTER PÅ HVITVASKERE: Kriminelle nettverk opererer på en måte som muliggjør omfattende økonomisk kriminalitet. Politiadvokat Anders Orerød i Økokrim mener hvitvaskerne har en helt sentral rolle. Foto: Gorm K. Gaare

I løpet av våren 2020 oppdaget Skatteetaten et mønster som viste at flere selskaper uten drift og omsetning hadde etterregistrert en rekke ansatte og samtidig søkt om lønnskompensasjon.

Framgangsmåten ved bedrageri av lønnskompensasjonsordningen er å registrere fiktivt ansatte i foretak og innberette lønn på disse. På denne måten har kriminelle urettmessig mottatt lønnskompensasjon på opptil 5 millioner kroner per sak.

Flere av identitetene som er benyttet for å registere fiktivt ansatte er misbrukt og/eller stjålet. Noen identiteter er utlånt mot gjenytelse.

Dette er en metode som også den kreative bakmannen fra Oslo-vest har fulgt, men det ble fanget opp både av NAV og Enheten for finansiell etterretning hos Økokrim (EFE).

Etterforskningen i denne saken avdekket etterhvert at et enkelt selskap sto oppført med 91 fiktivt ansatte. Den hvitvaskingsdømte 37-åringen har i følge politiet hatt nøkkelrolle i hvitvaskingen av pengene.

Skjerpende

– Den domfelte er en person som stiller sin konto til disposisjon og sier ja til å motta penger. Disse ble enten overført videre eller tatt ut i kontanter ved hjelp av flere bankkonti og venner, som ble gitt tilbake til mannen som står bak, mot at domfelte fikk betaling for bistanden, forklarer Orerød til TV 2.

I skjerpende retning er det i dommen lagt vekt på at domfelte har vært en nødvendig brikke i å sikre muligheten til å disponere over utbyttet fra de straffbare handlingene i etterkant.

– Uten en hvitvasker så kan man ikke gjennomføre dette. Vedkommende har derfor ingen bagatellmessig rolle, presiserer Orerød.

Hvitvaskeren skal fra mars til juni 2020 ha mottatt 2.985.500 kroner på flere konti han betjente.

Ifølge dommen skal han ha overført penger til andre bankkonti eller tatt ut kontanter som ble overlevert til andre personer. For dette skal han minst ha mottatt 86.100 kroner. 37-åringen erkjenner forholdet men mener han ikke bevisst har bidratt til hvitvasking og grov økonomisk kriminalitet.

Erkjenner straffskyld

– Han erkjenner straffskyld, men saken er anket i forhold tl skyldgraden, sier advokat Kim Gerdts, som forsvarer 37-åringen.

Til TV 2 forklarer Gerds at klienten har erkjent overtredelsen og erkjent at han burde undersøkte bedre før han involverte seg i saken.

Gerdts opplyser at han enda ikke har fått bekreftet om anken tas til følge.

Stjålne personnumre

Slike personopplysninger «omsettes» i kriminelle miljøer.

Bakmannen som politiet mener styrte operasjonen var avhengig av reelle personnumre, for å klare å få ut lønnskompensasjon.

Det krever systematisk jobbing for å få gjennomført en slik svindel.

– Man må være profesjonell og målrettet i den forstand at du må ha kapasitet, tilgang på personnummer og forståelse av drift og organisering. Det krever mye forarbeid for å rigge dette, sier Orerød.

Orerød vil ikke kommenterer saken som nå knytter seg til den antatte hovedmannen som etter det TV 2 kjenner til skal være mistenkt for svindel av rundt 15 millioner kroner. Han skal være siktet for grov økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Saken mot ham er etterforsket av Oslo politidistrikt og ligger på statsadvokatens bord.

JAKTEN PÅ PENGENE: Millionene som er svindlet fra NAV er foreløpig ikke sporet opp. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

– Har politiet sporet opp eller sikret de tre millioner kronene som den domfelte 37-åringen hvitvasket for bakmannen?

– Pengene er i hovedsak tatt ut i kontanter og er borte, men det ledet oss til domfelte som igjen peker til personen som overførte pengene til ham.

Dommen mot 37-åringen er ikke rettskraftig.

– Hvor kynisk vil du si at denne type svindel er?

– Vi er i en krisesitusjon hvor alle tar et dugnadsløft og hvor myndighetene forsøker å løfte de som trenger hjelp. Og så er det noen som snur seg rundt og utnytter systemet. Det er tungt skjerpende moment ved straffeutmålingen i slike saker, sier Orerød.

Forventer flere saker

– Vi ser at de sakene vi har under behandling stort sett er saker som har vært oppdaget og avdekket på søknadstidspunktet eller rett etterpå, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.

Nordeng uttaler seg generelt og sier han forventer at flere saker havner på bordet til Økokrim etterforskerne:

HYPOTESE: Økokrim og førstestatsadvokat Petter Noreng forventer flere store svindelsaker i tiden som kommer. Foto: © Gorm K. Gaare

– Nå starter store kontrollorganer som Skattedirektoratet og NAV med etterkontroller. Vi har jo en hypotese om at man der kan avdekke enda større saker og kan man se enda mer kompliserte forhold enn de som er avdekket per i dag. Så vi har en tanke om at vårt arbeid i alle fall med slike saker må pågå en god stund til, sier Nordeng til TV 2.

Han mener tips til kontrollmyndighetene og politiet er viktig.

– Det vil være mye som baserer seg på tips og der er jo vår anbefaling at man gir disse tipsene til kontrollmyndigheten. Vi har veldig god erfaring med samarbeidet med kontrolletatene.

600 personnumre benyttet til svindel

For å lykkes med å få utbetalt lønnskompensasjon på flere millioner kroner startet det hele med at kriminelle systematisk har fått tak personnumre til en rekke personer.

STERKT FOKUS: Skattedirektør Hans Christian Holte har flere ganger uttalt at det er viktig å få bukt med organisert kriminalitet og at koronastøtte-svindel, er en prioritert oppgave for Skattedirektoratet. Foto: Heiko Junge

Tall TV 2 har innhentet fra NAV viser at i alt 40 bedrifter er sperret for videre utbetaling i lønnskompensasjonsordningen. NAV oppgir at cirka 600 ulike fødselsnummer er konstatert benyttet til svindel i de sperrede bedriftene.

TV 2 har bedt Skattedirektoratet om oppdaterte tall.

Totalt antall avslåtte søknader er vel 33.000 og totalt beløp stanset på disse er 1.876.600.000 kroner, opplyser seniorrådgiver Mads Kvernen Kleppe i Skattedirektoratet.