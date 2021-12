Dette er de nye Torpet kjendis-deltakerne

Tolv kjendiser har denne våren reist 100 år tilbake i tid, i den sjette sesongen av Farmen kjendis, og også denne sesongen er det Tiril Sjåstad Christiansen (26) som er programleder.

Selv om innspillingen foregikk i mai, blir det populære TV 2-programmet ikke vist på TV før i januar i 2022.

Samtidig som kjendisene har inntatt Bøensætre gård i Aremark kommune, har også tre tidligere Farmen kjendis-deltakere flyttet inn på Torpet kjendis.

De nye Torpet kjendis-deltakerne er influenser Martine Lunde (25), skuespiller og sanger Mia Gundersen (60) og influenser Marna Haugen (40).

På Torpet kjendis skal de tre deltakerne kjempe mot de som blir slått ut fra Farmen kjendis. Til slutt får én person komme tilbake til Farmen kjendis-gården, og krige om seieren.

TV 2 ringte deltakerne kort tid før de dro inn på den lille husmannsplassen i mai, for å høre hva slags forventninger de hadde til oppholdet.

Se de ferske bildene fra årets sesong av Farmen kjendis i videoen øverst i saken.

Redd for én ting

Martine Lunde var med i den tredje sesongen av Farmen kjendis. Der kom hun helt til finaleuken, hvor hun røk i en øksekastkonkurranse.

Nå er hun klar for Torpet kjendis, og hun vil oppleve alt på nytt. Til TV 2 innrømmer hun at hun var noe i tvil på å takke ja, da hun ble spurt for nærmere ett år siden.

– Jeg var litt i tvil først på om dette var noe jeg ville gjøre, når ting er i ferd med å åpne opp i Oslo igjen – så reiser jeg inne på en gård. Men jeg savner Farmen kjendis. Jeg er sinnsykt lei av hverdagen er hjemme, så jeg tenkte: Hvorfor ikke?, sier Lunde.

Da hun kom hjem fra Farmen kjendis sist, følte hun på en lettelse av å vende tilbake til hverdagen. I etterkant tenker hun at det var en gøy opplevelse.

– Det var deilig å være uten telefon, og jeg skulle satt mer pris på det der og da. Men jeg savnet hjemme for mye, og følte meg ferdig den gang. Jeg tenkte at dette skulle jeg aldri gjøre igjen.

Hun erkjenner at savnet til de hjemme kan bli et problem også denne gangen. Likevel er hun klar for å oppleve alt på nytt.

– Vennene mine sier at så fort jeg havner i en slik situasjon, så kicker konkurranseinstinktet inn. Men jeg har selvinnsikt – jeg skjønner fort om jeg har en sjanse. Jeg kommer ikke til å gå «all in» på konkurranser dersom jeg skjønner at jeg ikke har en sjanse, men jeg vil jo være der så lenge som mulig, sier hun.

Hun frykter derimot hvem de to andre deltakerne er, selv om hun ser på seg selv som tilpasningsdyktig.

– På Farmen kjendis er man tolv personer. Da finner man uansett noen man går overens med, men at vi bare er tre skremmer meg skikkelig. Da må man gå overens. Jeg er redd det er to mannfolk som har gamle holdninger, som setter meg på kjøkkenet og forventer at jeg skal stå der.

– Hadde vært gøy å vinne

Mia Gundersen kom inn som utfordrer sammen med programleder Asgeir Borgemoen (50) i den fjerde sesongen av Farmen kjendis. Da Borgemoen så seg nødt til å trekke seg, fikk Gundersen plassen inne på gården.

Det resulterte i en andreplass i konkurransen. At hun kom så langt sist hun var med, hadde hun ikke regnet med.

– Det var veldig uventet for meg å komme så langt sist. Jeg kom inn som utfordrer, og tenkte at her skulle jeg ikke være så lenge, sier hun.

Nå ser hun dog frem til et nytt eventyr.

– Jeg liker å være i naturen med dyrene, og å lære nye ting. Jeg er heller ikke redd for å ta i ett tak. Så jeg tenker at dette blir et nytt eventyr, som jeg ikke er redd for å hoppe på igjen. Jeg er «svinheldig» som får lov, sier hun.

For Gundersen har det vært mye stang ut, med en andreplass i både Farmen kjendis og Skal vi danse, samt at hun røk ut rett før finalen av Camp Kulinaris. Når hun nå entrer Torpet kjendis erkjenner hun at det hadde vært gøy å gå til topps.

– Det er nok en fordel at jeg vet hva jeg går til. Så hadde det jo vært gøy å vinne, men her kan alt skje. Jeg skal ikke gi meg, og jeg skal suge til meg all kunnskap. Jeg vil være der så lenge som mulig, sier hun.

I likhet med Lunde er også Gundersen spent på hvem hun møter inne på den lille husmannsplassen. Hun håper trioen blir et godt team som kan dra lasset sammen.

– Bare det ikke er drama-folk. Jeg er vant med forskjellige typer folk, og her er vi jo så få. Jeg håper det er noen som kan mye, som kan lære meg. Jeg er ikke akkurat en snekker, men jeg vil være med å bære og lære, men vi må ha noen som kan dét også. Om ingen kan allmennkunnskap, da kan vi slite, ler hun.

Selv om Gundersen sier hun selv er en positiv person, innrømmer hun at hun også kan la seg irritere.

– Jeg må ha tid for meg selv, til å reflektere litt og ha min egen sfære. Jeg er generelt en positiv person, men ikke undervurder meg. Hvis det først smeller, da kan jeg bli forbannet.

Frykter gjentakelse

Marna Haugen ble sendt rett ut fra Farmen kjendis etter tre dager inne på gården. Sammen med modell Linni Meister (35) kom de to inn som utfordrere i den aller første sesongen av det populære TV 2-programmet.

Nå er hun klar for revansje og litt fri fra familien.

– Jeg ble jo tuppet på hodet og ræva ut derifra. Jeg følte jeg ble snytt for en opplevelse jeg hadde gledet meg til. Så nå tenker jeg det passer veldig bra med en husmorferie, sier Haugen.

Konkurranseinstinktet er på plass, men hun frykter at én ting kommer til å skje.

– Jeg drar ikke inn dit for å dra hjem igjen med en gang, men jeg er veldig nervøs for at det samme skal skje igjen, eller at jeg kommer i konkurranse første uken, og ryker. Det er det verste som kan skje. Om jeg hadde kommet til finaleuken, hadde jeg vunnet i hjertet mitt, sier hun.

Da Haugen kom inn som utfordrer, var hun åpen om at hun er oppvokst på gård. Hun var ikke klar over at det kom til å bli oppfattet som en trussel.

– Jeg har ingen strategi ennå, men jeg tror jeg skal ligge litt lavt og satse kortene på trivsel. Kanskje jeg drar opp noen skjulte talenter etter hvert, flirer hun.

For to år siden fikk Haugen livmorhalskreft. Et halvt år senere ble hun ferdig behandlet. Hun tror Torpet kjendis kan passe henne fint akkurat nå.

– Jeg blir fortere sliten, hvert fall om det er mye folk og støy rundt meg. På Farmen kjendis var det et høyt arbeidspress, da hadde jeg kanskje slitt meg selv ut. Så Torpet kjendis er helt perfekt for meg.

Hun er spent på hvem hun skal omgås med inne på Torpet kjendis, men hun tror at et annen moment kan bli vel så utfordrende.

– Jeg tror det blir et spenningsmoment om hvem som skal gå i kamp, siden vi skal bli enige om det. Jeg ser for meg at det blir et ubehagelig scenario. Jeg er spent på om det blir som jeg forventer, men jeg går inn med et veldig åpent sinn.

Se Torpet kjendis når du vil på TV 2 Play i januar.

Se også Farmen kjendis som har premiere 11. januar på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.