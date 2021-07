Husker du den smarte aluminiumsboksen som telemarkingen Halvor Sannes (73) utviklet til Tesla-eiere som ikke kunne bruke takboks på sine Model X?

Med jevnt økende etterspørsel, har Halvor nå dratt saken et skritt videre – og utviklet en såkalt bakboks i glassfiberarmert plast. Resultatet har blitt bra, med et design som er mye lekrere enn den originale aluminiumsboksen, som han hittil har solgt 500 eksemplarer av.

– Jeg så jo at mange kunne tenke seg et litt annet design. Samtidig kunne dette også gjøre markedet for slike bakbokser mye større, sier Halvor Sannes til Broom.

Han begynte å tenke støping i glassfiber og skisserte en idé som han kastet ball om med designere.

Testet på Hyundai Ioniq

Derfra til ferdig boks har det vært en vei å gå, ikke minst med testing slik at HSX produkter i Stathelle kunne være trygge på at glassfiberboksen var skikkelig tett og stabil – og ellers oppførte seg akkurat som den skulle.

Til testingen stilte datteren Ellen villig opp som testpilot, og kjørte med plastbakboksen som prototype på hengerfestet på sin Hyundai Ioniq gjennom hele siste vinter.

– Jeg skal love deg at jeg fikk oppmerksomhet! Jeg har ikke tall på hvor mange som kom bort for å prate om bakboksen. «Det kjekkeste vi har sett,» var et vanlig omkvede, forteller Ellen Sannes til Broom.

Hun legger til at boksen også gjorde veldig lite av seg der den hang på hengerfestet.

Halvor Sannes monterer selv ramme og feste i bakboksene. Foto: Frank Williksen

Måtte til Kina

– I motsetning til en takboks, var det ingen ting å merke, hverken til støy eller økt forbruk, fastslår hun.

Det var en vei å gå for oppfinneren selv før plastboksen endelig kunne settes i produksjon. Et svært sentralt spørsmål å løse, var selve plaststøpingen av boksen. Innvendig ramme og festeanordning produserer Halvor Sannes selv, men å støpe i glassfiberarmert plast er en helt annen skål.

Det finnes riktig nok mye kompetanse på dette om rådet innenfor Norges grenser, men priser gjorde dette umulig, så Halvor måtte til Kina for å finne løsningen.

Advarer mot takboks på ferieturen

Lang venteliste

– Når vi snakker om relativt små serier, blir kostnadsbildet i Norge helt umulig å hanskes med. Bare utviklingen av en støpeform ville fort ha kostet over en halv million, sier Halvor Sannes.

– I Kina var det en annen sak, så nå kommer ferdige glassfiberskall, derfra i containere med femti bokser i hver. Den første glassiberboksen er allerede levert til en fornøyd Tesla-eier i Oslo, som har kjørt med aluminium-låneboks de siste fire månedene. Ventelisten på det nye designet er allerede lang, forteller han, og medgir at han hadde litt flaks også.

Boksen nærmest er under ferdiggjøring, de to andre er klare for levering. Foto: Frank Williksen

Ikke bare for Tesla

– Jeg var så heldig å finne en fabrikk som kjente seg igjen i problemstillingen med glassfiberboks på hengerfeste – de hadde allerede i mange år produsert en lignende, mindre boks for pizza-levering på hengerfestet på de kjente asiatiske Tuk-Tuk kjøretøyene, og hadde ingen problemer med å løse saken.

– Er dette fortsatt primært et tilbehør for Tesla-eiere?

– Nei da, vi ønsker jo at boksen skal kunne brukes av alle bilmerker som kan ha hengerfeste. Kravet som må tilfredsstilles, er at boksen ikke stikker lenger ut til sidene enn det loven tillater – innenfor en maksimal totalbredde på 2,50 meter. Når boksen er totalt 1,90 m lang, var det jo bare så vidt den stakk utenfor hjørnene selv på en mellomklassemodell som Hyundai Ioniq.

Tesla-løsning vekker oppsikt - men er den lovlig?

Flere fordeler

– Boksen er testet med godt resultat på både Jaguar I-Pace og Audi e-tron – og Ford-forhandleren Bay Auto i Kristiansand har den utstilt i lokalene som anbefalt tilbehør til nye Ford Mustang Mach-E, som ikke er tillatt for taklast. Vi har allerede levert bokser til både BMW-modeller, Volvoer, Bentley og Ford Kuga.

– Vi har levert flere bakbokser i aluminium til småbusser som brukes til skiturer for skolebarn, og vi har forespørsler fra alpinanlegg som vil bruke småbuss med skiboks til kjøring av gjester i stedet for bruk av skitrekk, forteller Halvor Sannes, som mener bakboksen har flere fordeler.

– Egenutviklet og egenprodusert ramme, viser Halvor Sannes. Foto: Frank Williksen

Harmonerer bedre med bilen

– Den er enkel og uproblematisk i parkeringshus, den har ingen luftmotstand og tilnærmet null energibruk, og man slipper å klatre opp til høye tak på store SUV-modeller, sier han.

Maksimal last i glassfiberboksen er opptil 60 kilo. Boksen er altså 1,90 meter lang. Utvendig høyde er 48 centimeter og dybden er 50 centimeter. Valget av en lengde på 1,90 meter var rett og slett for å treffe et større marked.

– Men hva med den som kommer med ski på 2 meter, noe som slett ikke er uvanlig?

– Om du ser etter, så vil du se at det er en liten «utvekst» på hvert av de fremre hjørnene på boksen. Dette gjør at ski på 2 meter går nedi. Samtidig gjør det at designet harmonerer bedre med bilen, og det reduserer gapet mellom bil og boks, sier Halvor Sannes.

Slik løser norsk selskap et stort Tesla-problem

Video: Se hva som skjer når du åpner vippedørene med snø på