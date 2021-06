Går hardt ut mot Juventus: – Nå har jeg mitt eget lag

Aaron Ramsey er ikke imponert over oppfølgingen han har fått av Juventus etter skadeproblemene sine.

Etter at Aaron Ramsey ankom Juventus for to år siden har oppholdet i Torino vært preget av skader.

Waliseren skal ha vært misfornøyd og frustrert over behandlingen han har fått i Juventus.

– Fotball er en lagidrett, men noen ganger får enkelte spillere mer oppmerksomhet, sa Ramsey ifølge den spanske avisen AS.

Dermed har 30-åringen følt seg tvunget til å hyre inn et eget medisinsk team. Der får han tett oppfølging.

– Nå har jeg et eget lag rundt meg som er fokusert på få meg i min beste form. Jeg måtte ta saken i egne hender, sa han.

Han har ikke med seg teamet til EM, men roser støtteapparatet til Wales. Samtidig sender han et stikk til sin italienske klubb.

– Teamet her har vært strålende, og de er åpne for diskusjoner. Vi er alle på samme side. De forstår meg og kjenner meg.

Det har ikke gått på skinner på Allianz Stadium, og det erkjenner Aaron Ramsey.

– Det har vært mange faktorer og endringer som jeg ikke har vært borti tidligere.

Ramsey er usikker til Wales første kamp i EM mot Sveits på lørdag. Italia og Tyrkia, som åpner EM i kveld, er de to resterende lagene i gruppe A.