Strømsgodsets hovedtrenere fortsetter ut sesongen

Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen har signert en avtale som hovedtrenere for eliteserielaget Strømsgodset ut 2021-sesongen.

De tok over ansvaret etter at Henrik Pedersen gikk av som hovedtrener i april. Nå fortsetter duoen ut sesongen, opplyser klubben på sine nettsider.

– Vi mener det er viktig å skape ro og forutsigbarhet rundt trenerspørsmålet. Spesielt med tanke på det vi som klubb har vært gjennom før sesongen. Vi kan ikke bare leve fra uke til uke og kamp til kamp. Derfor er vi glade for at vi nå har fått på plass en avklaring med trenerne ut sesongen, sier fungerende styreleder Elisabeth Lohk.

– Vi kjenner klubben veldig godt. Vi har vært gjennom mye og det kan føre til at vi får ro til å bygge og skape et fundament som er stabilt. Vår viktigste jobb nå er å skape et solid fundament i Strømsgodset. Det skal vi gjøre sammen som klubb, sier Wibe-Lund.

Han var assistenttrener under Pedersen. Han fikk tilbud om hovedtrenerjobben etter Pedersens avgang, og da ønsket han å få med seg Ingebretsen, som han var assistent for sist Ingebretsen sist han trente Strømsgodset i 2018.

Drammensklubben har tatt tre poeng på de fire første kampene i årets eliteserie.

