Etter europarekorden på 5000 meter torsdag kveld ruller den sedvanlige debatten på sosiale medier om Jakob Ingebrigtsen er i ferd med å bli Norges største idrettsutøver.

NRK-kommentator Jann Post kalte løpet til Jakob Ingebrigtsen på 12.48,45 «en av de største utholdenhetsbragdene » i norsk idrettshistorie.

Men det bare fnyser bare hovedpersonen selv av å mene noe om

– Folk er jo glade i å sammenligne idretter, så det må nesten andre enn meg vurdere. Jeg prøver bare å gjøre det så bra som mulig.

Jakob Ingebrigtsen setter europarekord på 5000 meter

— Duatlon med bil og løping

Ingebrigtsen er nemlig ikke så opptatt av å sammenligne seg selv med andre norske superstjerner.

Og når han selv skal trekke fram en utøver som han lar seg inspirere av, så er det verken Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Casper Ruud, eller Victor Hovland som nevnes.

– Dennis Hauger. Jeg liker veldig godt det han driver med. Jeg skulle gjerne kjørt mot han, ler han.

Og foreslår en litt uvanlig duell.

– Vi driver jo med veldig ulike ting. Men kanskje vi kunne hatt en duatlon der vi først kjørte bil, og løp etterpå, ler Ingebrigtsen, som på grunn av reisekarantene gikk glipp av Dennis Hauger Challenge på Rudskogen for 14 dager siden.

Dennis Hauger. Foto: Berit Roald

De ordene er musikk i ørene til Dennis Hauger (18), som er på vei til Italia for å forberede seg til neste F3-løp, som er i Frankrike neste helg.

– Det er dritkult, det han sier og det han gjorde i går. Jeg følger jo med på ham også, sier Hauger til TV 2.

De to unge idrettsstjernene har snakket sammen tidligere og er veldig interesserte i å få til et møte.

– Vi skal nok fikse noen runder på Rudskogen, jeg vet han er glad i biler.

– Hadde du løpt mot ham i en duell?

– Hehe, jeg kunne nok det, Jeg er ganske sikker på at jeg hadde hatt liten sjanse mot ham der, men det hadde vært kjempekult å prøve begge deler, sier Formel 3-føreren.

Selv om han liker biler, er det for Jakob Ingebrigtsen fortsatt løpingen som er viktigst. Helt fra han var 13 år har målet vært å bli «verdens beste løper». Nå er han veldig nær å kunne si at målet er innfridd.

– Det er jo ekstra kjekt når man slår så mange gode løpere i samme løp. Dette feltet var bedre enn noe mesterskapsfelt. Så man må kunne si at jeg akkurat nå er verdens beste løper på 5000 meter.

Rett til høyden

Etter frokost satte Jakob Ingebrigtsen seg i bilen sammen med pappa Gjert og broder Henrik med kurs for Sveits og St. Moritz. Og der blir Team Ingebrigtsen værende fram til avreise Japan, og OL i Tokyo i slutten av juli.

– Det blir basen resten av sommeren. Så reiser vi til og fra St.Moritz til de ulike konkurransene.

Tradisjonen tro flytter Gjert og guttene nesten hele familien nedover med seg til alpene. Jakob får selskap av forloveden Elisabeth Asserson.

– Vi kjører samme opplegg som alltid. Vi vet hva som fungerer, så det er ingen grunn til å gjøre noe nytt.

I følge Gjert Ingebrigtsen blir opplegget til guttene mer tilpasset hver enkelt av dem. Filip Ingebrigtsen har slitt med sykdom og skader på senvinteren, og sesongdebuterer først i starten av juli. Mens Henrik Ingebrigtsen brøt etter ca 2000 meter i Firenze.

– Jeg er ikke bekymret for Henrik, men vi må bare finne ordentlig ut av hvor skoen trykker, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Vanskelig å begripe

For Gjert Ingebrigtsen ble løpet til Jakob nok et bevis på at sønnen har et helt spesielt talent.

– Hvis man prøver å se det store bildet, så blir det nesten litt vanskelig å begripe. Han er det eneste mennesket i verden – det eneste mennesket i historien – som har løpt under 3.29 på 1500 meter, og under 12.50 på 5000 meter. Tar man med persen på 800 meter på 1.46, så er det nesten ingen som er i nærheten en gang, sier trenerpappaen.

Selv gleder Jakob seg til å løpe flere konkurranser i tiden som kommer. Nå flyttes fokus mer over på 1500 meter.

– Jeg vil egentlig prøve å konkurrere så mye som mulig, så får vi se hvilke stevner det blir.

Planen er i alle fall å løpe 1500/mile meter på Bislett Games, og i Monaco. Men om det blir nye rekorder på favorittdistansen tør han ikke å love.

– Jeg kunne sikkert løpt under 3.28, men det er verre å sette nye rekorder på 1500 meter. Det er vanskeligere å skape et ideelt løpsopplegg. Det er mange elementer som skal klaffe.

Men med skalpen til én verdensrekordholder i beltet, mangler ikke selvtilliten før møtene med verdenseliten på 1500 meter heller – og nummer én på verdensrankingen, Timoty Cherioyut.

– Å slå Cheptegei var vel omtrent sånn som det blir å slå Cheriyout. Det er ekstra gøy å slå de beste.