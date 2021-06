Morgendagens gjenger må stanses i dag

I dag, fredag, legger regjeringen frem melding mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Barne- og ungdomskriminaliteten i Norge er lav.

Det er likevel en liten gruppe som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet – og som står i fare for å gå videre til gjengmiljøer.

Rask reaksjon

Det er tjue år siden sist melding om barne- og ungdomskriminalitet. Det er på høy tid med en ny, blant annet fordi vi ser at vi i dag har et vindu til å forhindre en farlig utvikling som ingen ønsker. Ved å handle nå unngår vi at førstegangsforbrytere i dag blir hardbarket gjengmedlem i morgen.

Unge gjengangere må bli møtt med en rask reaksjon og god oppfølging – hvis ikke kan vi få en fremvekst av gjenger som ingen ønsker.

Reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging har som hovedmål å hjelpe ungdom videre til et liv uten kriminalitet. Samtidig gjør det samfunnet i stand til å reagere raskt ovenfor unge lovbrytere.

Det er et opplegg hvor lovbrytere mellom 15 og 18 år sammen med vergen kan samtykke og forplikte seg til en ungdomsplan, ved ungdomsstraff ofte over flere år. Samtidig er det viktig at lovbryteren konfronteres med konsekvensen av sine handlinger.

Kan gjøre stor skade

Det er viktig at ungdommene får en rask reaksjon, samtidig som de settes i stand til å ta ansvar for egne handlinger og motiveres til et liv uten kriminalitet. Foreldrene må også ansvarliggjøres.

Kriminelle gjenger har ikke stor utbredelse i Norge, men kan gjøre stor skade. De begår alvorlig kriminalitet som har innvirkning på samfunnet som helhet, på nærmiljø og på innbyggernes trygghet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 har regjeringen foreslått 20 millioner kroner for å styrke konfliktrådenes arbeid med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, styrke politiets forebyggende innsats på nett og i lokalmiljøer, samt etablere ungdomsteam i kriminalomsorgen.

Regjeringen har også iverksatt arbeid med flere lovendringer som vil gjøre det vanskeligere å være gjengkriminell i Norge. Forbud mot machete er innført og vi foreslår forbud mot deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger.

Regjeringen har fremmet et forslag om forbud mot å dele voldsfilmer og vil gjøre det i større grad mulig å inndra utbytte fra gjengkriminalitet.

Tidlig innsats

Men det viktigste arbeidet begynner lenge før det blir til voldelige og kriminelle handlinger. Det handler om tidlig innsats og forebygging – og ikke bare i justissektoren.

I arbeidet med meldingen har det vært viktig for regjeringen å snakke med ungdommen og høre hva de mener. I vinter har vi fått anledning til det. Det har blitt arrangert innspillsmøter med ungdom og andre relevante aktører i Bergen, Drammen, Kristiansand, Trondheim og Oslo.

Også i det videre arbeidet må vi møte ungdommen der de er. Ungdom som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet har ofte store og sammensatte utfordringer og kommer ofte fra hjem preget av levekårsproblemer. De kan også selv ha opplevd vold og overgrep. De trenger et samordnet tjenestetilbud.

Ofte er det dessverre ikke slik. Hjelpen kommer for sent, er for lite koordinert og tilbudet varierer fra sted til sted.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak som vil bidra til tidlig innsats og å styrke det forebyggende arbeidet innenfor barnevern og helsetjenesten. Det er iverksatt en rekke tiltak som vil inkludere flere barn og unge i barnehage, SFO, skole og fritidsaktiviteter.

Må redusere arbeidsledighet

Gjennomføring av videregående opplæring er viktig for et selvstendig voksenliv. Innsats for å øke gjennomføringen og redusere arbeidsledigheten blant ungdom er prioritert av regjeringen.

Hjelpetilbudet til barn og unge med atferdsvansker, psykiske helseplager, volds- og aggresjonsatferd og skadelig seksuell atferd skal videreutvikles.

Vi foreslår også å åpne for bruk av enkelte strengere virkemidler som oppholdsforbud og elektroniske kontrolltiltak, overfor en mindre gruppe ungdom.

Bekjempelse av kriminelle gjenger krever innsats over tid. Målet er å effektivt forebygge ny kriminalitet, redusere tiden mellom lovbrudd og iverksatt reaksjon, ivareta ungdommens rettssikkerhet og rett til medvirkning samt sikre god rehabilitering av den enkelte, i tillegg til god ivaretakelse av fornærmede.

Vi håper den nye stortingsmeldingen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet vil bidra til en åpen og bred debatt om dette viktige arbeidet.

