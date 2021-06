Boyband skaper McDonald’s-trøbbel: – Fire restauranter er stengt

Samarbeidet mellom McDonald’s og boybandet BTS har ført til stengte butikker. Hvorfor? For mange ønsket seg en bit av stjernene (eller i alle fall burgeren deres).

BBC skriver at en rekke indonesiske filialer av McDonald's ble oversvømmet med bestillinger etter at de lanserte et BTS-måltid.

BTS-menyen skal være inspiriert av boybandet, og består av 10 kyllingnuggets, pommes frites, en cola, en sweet chilli-saus og en cajun-saus. Men det er nok ikke innholdet i menyen som skaper kaostilstander i Indonesia.

HISTORISKE: BTS ble det første korenaske bandet til å opptre på Grammys i 2020. Foto: Jung Yeon-je

Frykter korona

På en måte ble McDonald’s-stuntet en suksess, siden fastfood-produsenten ikke klarte å lage nok måltider.

På en annen måte ble det en skandale, siden så mange besøkte restauranten at de fryktet McDonald’s ville bli et korona-hotspot.

Det er særlig i Semarang, en millionby i provinsen Midt-Java, at boyband-burgeren lager trøbbel.

– Foreløpig har vi midlertidig stengt i fire av seks McDonald’s-butikker her i Semarang i et par dager, sier politileder Fajar Purwoto til nyhetsbyrået AFP.

STENGT NED: Indonesiske McDonalds-restauranter stengte ned etter BTS-rabalder. Foto: Shannon Stableton/Reuters

Verdensrekord

BTS, også kjent som Bangtan Boys, er en sørkoreansk k-pop-gruppe.

De regnes som et verdens aller største boyband, og fikk blant annet verdensrekord i 2019 da musikkvideoen til «Boy with Luv» fikk 78 millioner visninger på YouTube det første døgnet.

Gruppen består av syv medlemmer med hvert sitt scenenavn: RM (tidligere kjent som «Rap Monster»), Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V og Jungkook.