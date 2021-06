- Høyre driver med fake news

Mehmet Kaan Inan, viser i sitt innlegg, at Høyre ikke har noen egen politikk for de store utfordringene skole-Norge står ovenfor. Høyres eneste løsning er å forsøke å rakke ned på andres politikk, ved å svartmale utviklingen i Oslo.

Heldigvis tar han feil. Snuoperasjonen SV har stått i spissen for i Oslo, viser tvert i mot vei for resten av landet.

Fake News

Da det rødgrønne byrådet i Oslo tok over i 2015 var skolebudsjettene kuttet til grensen av det forsvarlige, i følge en ekstern rapport fra Deloitte.

At Høyre påstår at de rødgrønne kutter i skolenes budsjetter er fake news. Det første vi gjorde var å snu den utviklingen. Mens Høyre kuttet over 300 millioner i Osloskolen de siste årene de styrte, har SV styrket budsjettene.

Selv i pandemiåret 2020, når alle kommuner måtte skjære ned, skjermet byrådet skolebudsjettene for kutt.

Styrkingen har blant annet bidratt til at det er 900 flere lærere i Osloskolen nå, sammenlignet med da de rødgrønne tok over. 200 av de på 1.–4. trinn på skoler som over tid har mange elever med dårlig språk og med behov for faglig oppfølging.

Så har vi utført en sosial utjevningsrevolusjon i Osloskolen. Med å gjøre AKS gratis har SV sørget for at alle får være med på leken, læringen og fellesskapet som er etter de siste skoletimene.

For fem år siden gikk flere barn i Bergen i AKS enn i Oslo. I Bergen gikk 69,4% av barna i AKS, mens i Oslo gikk 66,5%. Nå er rollene snudd totalt om. 79,4% av barna i Oslo går i AKS, mens i Bergen har det vært en nedgang til 67,8%. Dette er ikke tilfeldig, det handler om politikk.

Må forstå utfordringene

I 2015 var det gratis AKS på to skoler på 1. trinn, i 2020 var det gratis på alle 115 barneskoler. Selv med tøffe kommunebudsjett pga. koronakrisen får stadig flere barn i bydelene tilbudet om gratis AKS til og med fjerde trinn. Det har mye å si på lommeboken til foreldre. Foreldre sparer i snitt 22 500 kroner per barn per år, og på skoler som har gratis aktivitetsskole på alle fire trinn vil foreldrene spare 90 000 kroner per barn. Dette er langt fra småbeløp og når ordningen gjelder for alle barn bygger det opp om fellesskolen. Får SV makt etter valget vil vi innføre gratis SFO for alle i hele Norge.

Vi har også snudd utviklingen fra Høyres ideologiske forelskelse i kartlegging og prøver, mot en skole som bruker tida på læring, motivasjon og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Vi har gjort skriftlige halvtårsvurderinger frivillige, flere av Osloprøvene har blitt frivillige og ønsker å snu fokuset fra å utelukkende måle skoler etter tall og karakterer, og heller forsøke å forstå utfordringene de har og løse de i felleskap.

Så later Høyre til å tro at denne politikken med mer tillit og mer ressurser har ført til dårligere resultater. Men det har det selvsagt ikke. Flere fullfører og gjennomfører videregående enn i 2015. Karaktersnittet på grunnskolen er nå betydelig høyere enn da vi overtok i 2015. Og Oslo er fortsatt best i landet på alle trinn og alle ferdigheter på nasjonale prøver.

Fryktkultur

Men vi er på ingen måte ferdig med å løse utfordringene i Osloskolen. Pandemien har forsterket de allerede alt for store forskjellene. Alt tyder på at det er de som slet mest fra før, som har fått de største konsekvensene. Det er bra vi blir sett i kortene av statsforvalteren, mobbeombudet og andre.

Under høyrebyrådet var Osloskolen preget av fryktkultur, manglende ytringsfrihet og et svært snevert prestasjonsfokus. Etter en villet politikk for mer åpenhet og ytringsfrihet på alle nivåer, har vi fått en mer levende debatt om osloskolen. Også av kritiske stemmer mot byrådets politikk.

Jeg tror ingen sitter med alle svar på hvor store konsekvensene av pandemien er for skolen, og hvor stor innsats som må til. Men byrådet har allerede foreslått en krisepakke for å ta igjen læringsetterslep og skape motivasjon i skolen i revidert budsjett. Og SV kommer til å presse på for mer. For det trengs flere lærere og andre fagfolk inn i skolen, for å klare å gi elevene den læringen de har rett på.

Krever økt satsing

Det er derfor god grunn til å se til Oslo når vi skal sette kursen for skolepolitikken etter valget. Gratis AKS, mindre vekt på testing og måling, mer vekt på tillit. Mer plass til det som mangler mest: Større vekt på kreativitet, kunnskap og dybdelæring, mer tid til praktiske og estetiske fag, mer fysisk aktivitet og sunn og gratis skolemat. Dette vil gi en bedre skoledag for elevene, en bedre arbeidsdag for lærerne, en bedre hverdag for familiene.

Der høyresidens svar på alle problemer i skolen er mer testing er vårt svar mer faglig tillit til læreren og en skole som ser hele eleven.

For å få til dette trenger vi en regjering med SV i som prioriterer økt satsing på skolen.

