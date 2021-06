I disse dager rulles det ut helt nye politibiler på norske veier. Flere distrikt har allerede tatt i bruk nykommeren: Volvo V90 Cross Country.

Sammen med Mercedes Vito, er det denne som nå innføres som ny, uniformert patruljebil.

I videovinduet øverst i saken kan du bli med på tur i bilen og se hvilket utstyr politiet har med seg på veien.

Politioverbetjent, Johannes Lien ved Politihøgskolen, har drevet opplæring på de nye bilene. Ifølge han er det én nyhet som settes ekstra pris på.

– Den nye patruljebilen er fullspekket med gode løsninger, som gjør hverdagen enklere for patruljene. Den største utviklingen er kanskje den integrerte PC-en, hvor jeg kan live-tracke kollegaer, synkronisere med telefonen og betjenten i passasjersetet kan mye enklere søke opp og dele informasjon, mens vi er på farten, forteller Lien.

Han legger til at dette systemet bidrar til mer tid ute på veien, og mindre på kontoret.

Forsterket understell

Volvo V90 Cross Country er en litt forhøyet variant av Volvo-stasjonsvognen V90, med firehjulstrekk og en god dose offroadstyling.

Som politibil er både understell og bremser ytterligere forsterket.

– Bilen er oppgradert så den kan ha en nyttelast på 650 kilo og den skal tåle den ekstra vekten. Bilene har hele tiden rundt 300 kilo politiutstyr med seg, forteller Lien til Broom.

Han understreker også at komforten i bilen er svært viktig, og at dette er et område de nye Volvoene scorer høyt på.

– Folk sitter gjerne en hel dag i bilene, flere dager i uka. Med et stort utstyrsbelte og mange turer inn og ut er det viktig å sitte godt, samt ha god nok plass.

Snart blir Volvo V90 CC vanlig politibil i Norge

Den nye patruljebilen er bygget for å kunne frakte nyttelast på 650 kilo. Bilder: Politiet

Enklere hverdag

Lien oppsummerer til Broom at mye av teknologien i bilen nå er mer integrert, noe som gjør det lettere å betjene ulike funksjoner.

– Vi har politifunksjoner inn i originalskjermen, den fastmonterte PC-en er godt plassert, bagasjeromsanordningen er svært fleksibel. Det er i alt et godt sted å tilbringe en arbeidsdag, og det gjør jobben lettere og mer effektiv, avslutter Lien.

Her kan du bli med på tur i den nye politibilen, og se hvilket utstyr som er med på oppdrag: