Polititeori: Anne-Elisabeth Hagen skulle tas tidligere

Planleggingen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning pågikk trolig i minst fire måneder. Det er en av grunnene til at politiet spør seg om ugjerningen egentlig skulle skje tidligere.

Basert på de tekniske funnene i saken mener politiet at Lørenskog-saken har vært planlagt siden tidligst 28. juni 2018.

Denne dagen ble det opprettet en såkalt pasted-side med bitcoin- og moneroadresser, som senere ble funnet igjen i trusselbrevet som Tom Hagen (71) sier han fant.

Siden ble beskyttet med passordet «anne».

– Mye tyder dermed også på at både pasted-siden og de aktuelle adressene er opprettet nettopp med det formål å begå en straffbar handling mot Anne-Elisabeth Hagen, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til TV 2.

Fire måneder og tre dager etter opprettelsen av siden ble Anne-Elisabeth Hagen (68) utsatt for en alvorlig straffbar handling hjemme i Sloraveien 4 på Fjellhamar.

Hagen delte teori

Et av mange spørsmål politiet stiller seg, er hvorfor ugjerningen skjedde 31. oktober.

– Det å kartlegge tidslinjen for mulige forberedelseshandlinger, eller planlagt tidspunkt for gjennomføring, har vært en sentral oppgave i alle faser av etterforskningen, sier Hanssen.

Tidlig i etterforskningen fattet politiet interesse for en artikkel som sto på trykk i Dagens Næringsliv den 28. juli – en måned etter at pasted-siden med kryptokonto-adressene ble opprettet.

Artikkelen omtalte den, på det tidspunktet, nokså ukjente milliardæren Tom Hagen, som hadde tjent 174 millioner på strøm og eiendom året før.

Ifølge TV 2s opplysninger hadde politiet en hypotese om at artikkelen kan ha satt kidnapperne på sporet av familien Hagen. Også Hagen selv har sendt innspill til politiet der han mener at Dagens Næringsliv-artikkelen har en betydning i saken.

Har flere teorier

I dag mener ikke politiet lenger at Anne-Elisabeth Hagen ble kidnappet, men at hun ble drept og at ugjerningen ble forsøkt skjult ved å fingere en kidnapping.

De mener Tom Hagen har medvirket til drapet, og at han har en rolle som bestiller. Hagen har hele tiden nektet straffskyld.

TV 2 har spurt Øst politidistrikt om når de fant ut at pasted-siden ble opprettet 28. juni, altså en måned før Dagens Næringsliv-artikkelen.

– Politiet har vært kjent med opplysningene lenge, men det er først nå vi mener det er riktig å gå offentlig ut med dem. Dette arbeidet pågår fortsatt, og vi ønsker derfor ikke gå inn på hvordan vi konkret vekter de ulike opplysningene eller hvilke etterforskningsskritt som er utført eller planlegges utført, sier Hanssen.

Hanssen sier, basert på opplysningene i saken, at politiet spør seg om gjerningspersonene kan ha planlagt å gjennomføre handlingen på et tidligere tidspunkt.

Samtidig presiserer politiet at dette kun er en av flere teorier, og at de på ingen måte har konkludert i spørsmålet.

Hanssen ønsker ikke å kommentere om artikkelen til Dagens Næringsliv fremdeles er relevant i saken.

– Kartlegging av forberedelseshandlinger er fortsatt et pågående etterforskningsskritt. Vi ønsker derfor ikke si så mye om hvordan vi vekter de ulike opplysningene, men tidspunktet den ble publisert, er selvsagt et sentralt moment i vurderingen.

– Varme i nakken

For snart tre uker siden gikk politiet offentlig ut og etterlyste hjelp fra personer med kompetanse på kryptovaluta.

Etter halvannen uke opplyste politiet til TV 2 å ha mottatt over 100 tips.

Flere av tipsene omhandler navngitte personer og miljøer. Enkelte av dem anses som så relevante at politiet har innkalt personer til avhør.

I tillegg har personer med kryptokompetanse tilbudt politiet sine tjenester, noe politiet har åpnet for at de kan komme til å benytte seg av.

– Vi kan ikke gi fortløpende oppdateringer på enkelttips, men generelt mener vi flere av tipsene har potensial til å opplyse relevante sider av saken, sier Hanssen i dag.

Da TV 2 i slutten av mai intervjuet politiadvokat Richard Beck Pedersen ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos, sa han at de har tro på å få resultater gjennom videre etterforskning av kryptosporet.

– Tror du at den eller de som laget dette føler seg sikre på at de ikke vil bli avslørt?

– Det er vanskelig for meg å krype inn i hodet til andre personer, men vi har sett at det er en viss naivitet i enkelte miljøer hva gjelder hva de tror politiet kan få til. Jeg skal ikke utelukke at noen kjenner litt varme i nakken etter hvert, sa han.