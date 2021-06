Knallhard Solbakken-dom: − De fysiske tallene våre har ingenting med internasjonal toppfotball å gjøre

En folketom stadion i Malaga − og en siste og for mange tross alt ganske betydningsløs landslagssamling etter en lang sesong i store europeiske klubber:

Det lå vel strengt talt til rette for at oppgjørene mot Luxembourg og Hellas kunne by på litt feriefotball.

Ståle Solbakken var i alle fall forberedt på at det kunne bli vanskelig å få landslagsstjernene til å skinne. Med fasiten i hånd er det i alle fall ingen tvil om at 53-åringen hadde rett.

Dommen fra Solbakken i etterkant er nemlig ikke til å ta feil av:

− De fysiske tallene våre har ingenting med internasjonal fotball å gjøre. De tallene ligger langt bak det som kreves for å vinne fotballkamper. Om vi skal slå Nederland på Ullevaal 1. september, så må vi forbedre oss med 30 prosent på det feltet, sier Solbakken til TV 2.

Ifølge han er ikke hovedproblemet at det ikke løpes langt nok. Problemet er hvordan det løpes.

− Lengden er nok litt under der vi bør være, men antall høyhastighetsløp er langt, langt, langt, langt, langt, langt, langt unna det man kan kreve fra en spiller på dette nivået, sier Solbakken.

Han mener mange årsaker peker på at det var naturlig. I tillegg til at oppgjørene ble spilt på nøytral bane uten tilskuere og at det var en privatlandskamp, peker han på at mange spillere kom rett fra ferie.

− Sett i ettertid var utgangspunktet nesten umulig: Tar du vekk spillerne fra Eliteserien, så hadde ikke de fleste spilt fotball på 10-14 dager. De hadde holdt seg i gang med styrke og litt tennis, men det er ikke i nærheten av å være det samme. Fotball er ganske spesielt i så måte, sier Solbakken.

− Handler tallene om ferien og oppladningen − eller handler det litt om mentalitet også?

− Jeg tror det handler mest om ferie og pausen spillerne hadde i forkant. Det har vært en lang sesong og du kommer litt inn i feriemodus når du får en slik oppladning. Samtidig er det en grei påminnelse om at vi ikke klarer å gjennomføre kamper om vi ikke er fysisk forberedt nok, sier Solbakken.

Vil ha flere spillere til de største ligaene

For selv om han langt på vei unnskylder spillerne for kampene mot Luxembourg og Hellas, så virker Ståle Solbakken klar på at norsk fotball har en del å gå på det fysiske.

− Vi vet vi må heve oss. Vi er nødt til å ha fysikken på plass. Norge har vel ikke vunnet en kamp mot en toppnasjon siden Per-Mathias Høgmo slo Kroatia (6. september 2015, journ. anm.). Det fysiske må ligge i bunn. Vi må kunne løpe, og det blir enklere om du får flere gode spillere i topp fem-ligaene, sier Solbakken.

Undervegs i samlingen i Spania, omtalte TV 2 at norske fotballspillere har langt mindre spilletid i de fem største ligaene enn spillere fra sammenlignbare land som Sverige, Danmark og Serbia.

− Det er ikke slik at Eliteserien er lysår bak den nederlandske serien, det tror jeg ikke. Så det er ikke problemet. Men kommer du deg til en topp fem-liga, så blir du vant til et høyere tempo. Det er løsningen, sier Solbakken.

Og selv om de fysiske tallene var skremmende på denne samlingen, så føler Ståle Solbakken seg trygg på at det blir helt andre boller mot Nederland i september.

− Det blir noe helt annet. Da kommer vi til å løpe nok, sier han.

Vil ha mer «nasty» spillere

Men det fysiske er ikke det eneste Ståle Solbakken virkelig ønsker en forbedring på mot Nederland. Etter to samlinger og fem kamper som norsk landslagssjef, har han fått dannet seg et inntrykk av den norske troppen.

Totalt 26 spillere har hittil fått slippe til i kampene.

− Hva er det viktigste å jobbe med framover, slik du ser det?

− Vi må tøffe oss litt opp mentalitetsmessig. Vi må være mye tøffere med hverandre. Vi er en ganske snill og veloppdragen gjeng som virkelig vil gjøre det bra for Norge. Men vi må være mye mer «nasty», uten at vi skal være idioter av den grunn. Jeg sier ikke at vi skal oppføre oss dårlig, men vi må være enda råere og sette høyere krav til hverandre, sier Solbakken.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var inne på mye av det samme etter kampen mot Hellas: Han påpekte at han knapt hørte norske spillere snakke på banen og at Norge virket som et veldig snilt lag.

Ståle Solbakken tror flere samlinger vil gagne Norge.

− Vi har jo fått en viss erfaring nå da, så handler jo det om å bygge en kultur i en gruppe, ikke sant? Jo flere ganger vi blir samlet, jo lettere blir det å få inn den kulturen. Jeg likte for eksempel det jeg så mot Montenegro: Da reiste vi dit og skulle spille vår tredje kamp på seks dager. Montenegro hadde fått hvilt hele laget og hadde to seiere, mens vi kom dit med press på oss. Alle forutsetninger var mot oss, men da likte jeg det jeg så. Slikt lærer jo man litt av, sier Solbakken.

Føler alle drar i samme retning

Selv om både spillerne, Ståle Solbakken og egentlig det norske folk har vært samstemte i at landslaget har en del å gå på, mener Norges nye landslagssjef likevel at det er mye positivt å ta med seg hittil.

− Den første samlingen hadde vi håpet på sju poeng, men fikk med oss seks poeng. Det var en tøff samling med tre kamper på seks dager. Vi hadde knapt hilst på spillerne og fikk knapt trent i lag. Vi kom ut av det med skinnet på nesa, sier Solbakken.

− Også denne samlingen visste vi kom til å bli tøff med tanke på forutsetningene. Jeg er veldig glad for at alle møtte opp, det var vel bare Joshua King som måtte melde forfall på grunn av en skade. Det har gjort at vi har hatt møter, vi har fått diskutert en del og vi har fått en del svar. Riktignok kunne vi ikke trene så mye og så hardt, men jeg føler vi fikk mye ut av denne samlingen likevel, sier Solbakken.

Han grøsser fortsatt over en del av baklengsmålene Norge har sluppet inn, men tror flere samlinger og kamper vil øke spillernes forståelse av hvordan han ønsker at Norge skal opptre.

For selv om Norge ikke har blomstret under hans ledelse hittil, så føler Ståle Solbakken at den kanskje aller viktigste forutsetningen er på plass.

− Jeg er mest fornøyd med at jeg føler forståelsen og aksepten ligger der for hvordan vi skal gjøre ting på. Og at ikke noen er fremmed for det. I de gode periodene, så føler spillerne at de er på rett vei. Så er jeg som sagt glad for at alle - minus ett skadeforfall - møtte opp. Det lover bra for fortsettelsen, sier Ståle Solbakken.