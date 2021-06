Ebba (7) og Havanna (5) er blodgiverhunder: – Mange blir overrasket

– Mange blir overrasket over at behovet finnes. Det er jo akkurat som med oss mennesker – blodet kan ikke produseres eller lages, det må gis, sier Sasja Rygg.

Rygg jobber som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i AniCura. AniCura er en organisasjon for både store og små dyreklinikker og dyresykehus landet over som oppfordrer til bloddonasjon fra hunder.

BEHOVET FINNES: Sasja Rygg i AniCura sier det er et stort behov for flere hunder som blodgivere. Foto: AniCura

De mener det er et stort problem at ikke folk vet om at også hunder bør gi blod.

– Hunder er i lik grad avhengige av å få blodoverføring ved en ulykke. Vi har dessverre hatt situasjoner hvor vi ikke har hatt blodgiverhunder tilgjengelig, og i verste fall så kan dyret dø, sier Rygg til TV 2.

Bare ved AniCura Dyresykehus i Oslo har det det siste året vært 30 hunder som har fått blodoverføringer.

Stort behov

Rygg påpeker at det alltid trengs flere bloddonasjoner, og at de er avhengige av hunder som kan stille opp på kort varsel.

– Blod er en ferskvare, og har en levetid på omtrent en måned i blodbank. Vi vet aldri når det skjer ulykker, og er derfor avhengige av at hundene på blodgiverlisten kan komme inn på kort varsel, sier Rygg.

Selv om det er viktig å ha blod tilgjengelig ved akutte ulykker, er det ikke alle klinikker som har har kompetanse, utstyr eller mulighet til å lagre blod i en blodbank.

– Ikke alle klinikker har en blodbank, og da er man nødt til å gi blod samme dag som det skal brukes. Da er man enda mer avhengig av å ha mange hunder på listen, sier Rygg.

Den internasjonale blodgiverdagen

I forbindelse med den internasjonale blodgiverdagen 14. juni, har AniCura valgt å gi en ekstra oppmerksomhet til blodgiverhundene som bidrar til å redde liv. De vil derfor dele ut prisen for Årets blodgiverhund 2021.

– Vi synes det var viktig å fremheve de fantastiske hundene som velger å gi blod for å redde andre. Det er også en fin mulighet til å opplyse andre om at det er et behov for flere blodgiverhunder og hvor viktig det er, sier Rygg.

Hun mener hver enkelt hund kan redde opp mot åtte andre hunder i løpet av et år.

– En blodpose fra en hund kan enten gis som fullblod, eller separeres som plasma og blodceller. Dette betyr at en hund som gir blod fire ganger i året, potensielt kan redde åtte andre hunder i løpet av et år.

Årets blodgiverhunder 2021

Havanna (5) og Ebba (7) er de som stakk av med seieren som årets blodgiverhunder, og eier Sara Skybak, er i dag en ekstra stolt hundemamma.

– Det er jo utrolig stas! Vi har jo de fineste og beste hundene i hele verden, men vi ble veldig overrasket og glade, sier hun til TV 2.

STAS: Eier Sara Skybak synes det er flott at hennes hunder kan bidra til å redde andre. Foto: Privat

Hun sier at Havanna og Ebba er to rolige og lojale hunder, og til tross for to timer reisevei hver vei synes de det er givende å kunne bidra med å redde liv.

– De har gitt blod nå siden 2019, og vi merker at dette er noe de begge trives med. Det er alltid en veldig fin opplevelse for både dem og oss eiere, og når man vet viktigheten av det så er det virkelig verdt litt reisevei, sier Skybak.

Skybak fikk selv vite om behovet for hunder som blodgivere gjennom studiet sitt i biologi. Hun mener folk flest ikke vet om behovet og muligheten.

– Jeg tror det ikke er så mange som vet at det går an å gjøre det, og jeg tror at mange ville gjort det dersom de visste hvor viktig det er.

– Hunden må ta det på «strak labb»

Hundene som gir blod må føle seg trygge nok til å gjøre det av fri vilje, og AniCura lar ikke hunder gjøre det dersom de virker urolige.

– Det er ekstremt viktig, i tillegg til det fysiske, at det er en hund som tar dette på «strak labb» og som ikke synes det er ubehagelig, sier Rygg.

Hun påpeker at dersom noen tror de har en hund som kan være egnet, er det viktig å sjekke at de forholder seg rolig.

– Hvis vi etter første gang merker at hunden synes det er ubehagelig, så gjør vi det ikke igjen. Det er viktig at hunden ikke blir stresset av situasjonen, poengterer Rygg.

Trenger flere - spesielt nå

På lik linje med mennesker, er dyr avhengig av bloddonasjoner i en eventuell akutt operasjon. Det er derfor viktig å alltid ha hunder tilgjengelig til tapping.

– Det er alltid behov for flere, og spesielt nå om sommeren hvor mange av våre faste givere er bortreist, påpeker Rygg.

EBBA OG HAVANNA: Hundene til Sara Skybak trives godt med å gi blod. Foto: Privat

Hun har en tydelig oppfordring til alle som tenker at blodgiving kan være noe for sin hund, og som vil hjelpe til med å redde liv.

– Hvis hunden fyller alle de fysiske kriteriene, det er en trygg og rolig hund, så ville jeg tatt kontakt med den lokale klinikken. Da blir man sendt inn til en undersøkelse, og eventuelt satt opp på en liste som kan bli kontaktet.

Eier av årets blodgiverhunder er også overbevist om at det finnes flere egnede hunder der ute, og håper flere vil bli donorer.

– Vi tenker selv at tenk om våre hunder vil trenge blod for å overleve, så håper vi at andre hunder stiller opp – derfor vil vi gjerne hjelpe andre med det samme.