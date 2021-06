Uno-X søker WorldTour-lisens: Budsjetterer med 130-150 millioner kroner

Fredag morgen ble det klart at det norske profflaget Uno-X skal søke WorldTour-lisens til det Internasjonale sykkelforbundet (UCI). Om de lykkes med å få en WorldTour-lisens, vil det bety at de fra 2023 er garantert plass i de største rittene som Giro d'Italia, Spania Rundt og Tour de France.

Fra før av er det kjent at de vil søke UCI om WorldTour-lisens for kvinnelaget fra sesongen 2022 av. Herrelaget vil søke med tanke på å komme i gang fra 2023 av.

Uno-X sjef Jens Haugland er mannen bak storsatsingen. For å satse blir budsjettet økt kraftig.

– Det er vanskelig å være et WorldTour-lag med et budsjett på mindre enn mellom 13 til 15 mill euro, sier Haugland.

Laget består utelukkende av ryttere fra Norge og Danmark. Det vil de fortsette med.

– Vi skal ta vare på å utvikle stammen vi har, men vi skal også forsterke laget ytterligere. Vi har referert til Ajax-modellen tidligere, og vi skal bevare filosofien på øverste scene. Med herrelaget ønsker vi per nå å beholde tanken om et lag kun bestående av norske og danske ryttere, sier Uno-X-sjefen.

NESTE STOPP UNO-X? Edvald Boasson-Hagen og Sven-Erik Bystrøm er aktuelle for det norske profflaget. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Bystrøm og Boasson-Hagen bekrefter dialog

TV 2 skrev om Uno-X sin interesse for Alexander Kristoff tidligere denne uken. Med en WorldTour-lisens på trappene, kan det også være aktuelt å hente andre store, norske sykkelnavn.

– Er det dialog med ryttere som Bystrøm og Boasson-Hagen, som er på utgående kontrakt?

– Som jeg sa angående Kristoff, så skylder vi rytterne å forhøre oss med de som er på utgående kontrakt. Vi skal ikke legge skjul på at Bystrøm og Boasson-Hagen er ryttere vi sjekker ut mulighetene med, sier Haugland.

Sven-Erik Bystrøm sier til TV 2 at han snakker sammen med satsingslaget.

– Det stemmer at vi er i dialog. Prosjektet virker spennende, men jeg har ennå ikke tatt noe valg med tanke på de neste årene

Boasson-Hagen bekrefter også at det har vært samtaler, selv om det ikke har resultert i et konkret tilbud ennå.

– Jeg er absolutt åpen for det. Det er fint å ha interesse fra Uno-X og flere andre lag. Utviklingen Uno-X har hatt er veldig positiv og planene fremover virker gode. Det er et spennende lag, sier han.

Hans nåværende arbeidsgiver, Team Direct Energie, har gitt signaler om at de gjerne vil forlenge avtalen til nordmannen, men også andre lag har meldt sin interesse.

– Jeg har mer å velge i enn i fjor, faktisk, så det er positivt. Jeg er åpen for det meste, men Uno-X er absolutt et bra lag. Så de er absolutt aktuelle, og det er veldig fint at de har lyst til å snakke, sier han.

Alexander Kristoffs stefar og trener Stein Ørn hyllet Uno-X i en tweet etter at nyheten ble kjent.

Jeg er mildt sagt imponert over den visjonære holdningen og gjennomføringskraften til Uno-X og lederskapet i organisasjonen, dette er et prosjekt som mange kan lære av! — Stein Ørn (@Raskere) June 11, 2021

– En drøm som kan bli en realitet

TV 2s sykkelkommentator Mads Kaggestad er henrykt over nyheten.

– Jeg måtte sjekke om jeg var ordentlig våken. Dette er en drøm som kan bli en realitet, sier Kaggestad.

Han er ikke overrasket over at det skjer, men over at det det søkes om lisens allerede nå. Det er bare tre måneder siden Uno-X stilte i sitt første WorldTour-ritt.

– Det har vært sagt at det skal være en kontinuerlig prosess, men gjengen bak Uno-X er utålmodige. Jeg hadde trodd de skulle holde seg på nivået som et profesjonelt lag, men det er et apparat som tåler det.

SATSER: Daglig leder i Uno-X Norge og Uno-X Sykkel Jens Haugland brakte frem nyheten om storsatsingen til profflaget. Foto: Berit Roald

Tror UCI er interessert

Likevel er det ikke gitt at søknaden blir godkjent. Det er ikke ubegrenset antall lag som kan være med.

– Det blir en kamp, for det er en mulighet for at dette kan bli avslått. Det er mange lag som ønsker å være med på WorldTour. Samtidig tror jeg UCI syns dette prosjektet er spennende, og at Norge og Skandinavia er interessant, sier Kaggestad.

Han tror ikke det vil være umulig å få på plass både Kristoff, Boasson-Hagen og Bystrøm.

– Dette ble mye mer aktuelt nå. Det styrker sjansene når de jekker ambisjonene.

– Samtidig må de ha ambisjoner, og ikke bare heve lønn og kruse med. Kanskje de kan få en rolle slik at de kan tre inn i støtteapparatet etter karrieren, tror Kaggestad.

– Hvor stort er dette for norsk sykkel?

– Dette er ikke bare stort for norsk sykkel, men for norsk idrett. Fremtiden ser veldig lys ut.

Budsjettet på 130-150 er i nærheten av det Molde og Rosenborg operer med.

– Dette blir vel den største satsingen på idrett. Det er helt på høyde med klubbene som satser internasjonalt, sier Kaggestad.