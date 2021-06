Ber om 14 års fengsel: – Et bakholdsangrep og en ren henrettelse

Kara ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet ved Prinsdal Grill i Oslo, der han hadde spist sammen med tre kompiser.

Den maskerte gjerningspersonen løp fra stedet, og et døgn senere ble han kjørt til bussterminalen i Göteborg. Etter seks dager ble han pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia, da han var på vei til Kosovo.

Den siste måneden har fem menn sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett.

Den 21 år gamle skytteren sier han bare skulle skremme Kara og vennene hans, og at han ikke visste at våpenet var ladd.

En 19 år gammel mann som satt i bilen sammen med skytteren like før drapet, mener han ikke visste noe om det som skulle skje. Han forklarer at han fikk sjokk da skuddet gikk av.

En 21 år gammel mann leverte våpenet til skytteren på bestilling kort tid før drapet. Han hevder han trodde skytteren bare trengte et våpen som en trygghet dersom noe skulle oppstå.

To menn på 21 og 22 år kjørte skytteren til Göteborg dagen etter drapet. De er tiltalt for å ha hjulpet ham med å unndra seg strafforfølgning, men forklarer begge at de ikke visste noe om drapet.

– Man «snitcher» ikke

Under rettssaken har en rekke vitner vært tydelig motvillige til å forklare seg.

Politiet mener at både de tiltalte og vitnene er involvert i en sammensatt konflikt mellom to kriminelle miljøer på Holmlia og Mortensrud.

DREPT: Titalls venner av Halil Kara (21) reiste med familien hans til Tyrkia for å delta i begravelsen uken etter drapet. Foto: Privat

I månedene før drapet var en av kameratene til Halil Kara blant flere som hadde truet og vært voldelig mot 19-åringen som satt i bilen sammen med skytteren.

I retten er det dokumentert at 19-åringen gjentatte ganger har vært i konflikt med Karas kamerat og andre unge menn fra Mortensrud.

– Dette er et miljø som føler at «angriper du en av oss, så angriper du på en måte alle», sier statsadvokat Irlin Irgens i sin prosedyre tirsdag.

– Vi har fått innsyn i et miljø der man i liten grad involverer politiet. Man tyster ikke, man «snitcher» ikke. Det en ganske klar føring, og det har vi fått et klart inntrykk av gjennom bevisførselen, sier statsadvokat Irgens.

AKTOR: Statsadvokat Irlin Irgens fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skytteren har forklart at han ene og alene fattet beslutningen om å bevæpne seg og oppsøke Kara og hans kamerater, men det tror ikke påtalemyndigheten noe på.

Under etterforskningen har politiet fått tak i chattelogger mellom flere personer de knytter til det kriminelle miljøet på Holmlia, deriblant flere av de tiltalte.

Før drapet skriver en av lederskikkelsene i miljøet blant annet: «Vi må pule familier», «folk skal ned», «jeg sender opp gutt med ak», «går ikke mer det her». Påtalemyndigheten mener det viser at Holmlia-miljøet ønsker å markere seg overfor Mortensrud-miljøet.

Etter drapet skriver 21-åringen som leverte skytevåpenet, og som politiet mener har en viktig rolle i miljøet, til en annen person: «Han gætta mortensrud gutta», «ikke fortell noen», «han spotta dem», «ringte oss», «sa gi habatan» (pistolen, red.anm.), «vi ga den», «han var en mann wallah».

– Han uttrykker det som om N.N. (skytteren) bestod den reneste manndomsprøven, konkluderer Irgens, som også mener at modusen for drapet er noe politiet har sett tidligere.

– Det er dessverre ikke ukjent fra tidligere straffesaker i dette miljøet at noen er på utkikk etter personer fra et annet miljø, og at det oppstår en konfrontasjon, sier hun.

– Griper et halmstrå

I over et år ønsket ikke skytteren å forklare seg for politiet. Først to uker før rettssaken avga han en forklaring, der han sa at det hele var et uhell.

Planen var, ifølge hans forklaring, at han skulle bruke våpenet til å skremme mennene fra Mortensrud, særlig kameraten til Kara.

MANGE OPPMØTTE: Hundrevis av mennesker var til stede under minnestunden i Søndre Nordstrand Muslimske senter fire dager etter drapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han måtte holde fingeren på avtrekkeren for at det skulle fremstå avskrekkende nok, har han forklart for retten. Da Kara gjorde et utslag, skvatt skytteren til slik at skuddet gikk av, mener han. Selv trodde han ikke det var ammunisjon i våpenet.

Statsadvokat Irgens mener våpenet fremstår oppkonstruert. Hun viser blant annet til et ekspertvitne som har forklart at det må brukes kraft for å trekke av våpenet.

Skuddet ble avfyrt med maksimalt 30 centimeters avstand til Karas hode.

– Han griper et halmstrå når han forklarer at dette var et uhell. Drapet fremstår som et rent bakholdsangrep og en henrettelse, mener Irgens.

VAR HER: Halil Kara (21) hadde spist sammen med tre kamerater da han ble drept 10. januar i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun mener det er en skjerpende omstendighet at drapet har skjedd i det offentlige rom og har medført stor frykt for Kara selv, kameratene hans og vitner som fikk med seg hendelsen fra et vindu i nærheten.

I sum mener hun at 21-åringen skal dømmes til 14 års fengsel, som er noe høyere enn normalstraffen i Norge på 12 år.

Også mannen som leverte våpenet i forkant av drapet, mener Irgens skal ha 14 års fengsel.

Den tredje drapstiltalte, den 19 år gamle mannen som satt i bilen, mener statsadvokaten det er vanskeligere å utmåle en straff for.

– Han må anses som bakgrunnen for konflikten. Han både er motivet og har motivet, sier hun.

Likevel mener Irgens at straffen for 19-åringen skal ligge noe lavere enn for de to andre. Hun legger ned påstand om åtte års fengsel.

Onsdag skal forsvarerne til de fem tiltalte begynne på sine prosedyrer.