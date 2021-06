Fotballryktene: – Han er Klopps førstevalg

Harry Kane leverte en strålende sesong for Tottenham, til tross for at laget endte på en skuffende sjuendeplass. Ryktene om at superspissen er på vei bort fra Spurs har gått lenge, og Kane selv har ikke avvist at han kan være på vei vekk. Blant de interesserte klubbene skal Juventus være, men ifølge italienske Calciomercato kan prislappen være for stiv for italienerne.

Manchester United har begynt kontraktsforhandlinger med Paul Pogba, skriver Sky Sports. Pogba har vært linket vekk fra Manchester mange ganger siden han kom tilbake for fem år siden, og hovedpersonen selv vil ikke utelukke en overgang til PSG, ifølge Mirror.

Manchester City-spiller Ilkay Gundogan vil vente og se om Barcelona er interesserte i ham før han bestemmer seg for City-framtiden, skriver The Sun. City har imidlertid ingen planer om å selge tyskeren, som har to år igjen på kontrakten, skriver Sky Sports.

De italienske mesterne Inter ønsker å beholde Ashley Young. Den 35 år gamle engelskmannen skal være nær å signere en ettårskontrakt med klubben, og han ender dermed spekulasjonene om en retur til barndomsklubben Watford, skriver The Sun.

I Milano kan Young snart få besøk av Chelsea-spiss Olivier Giroud. Ifølge Calciomercato har 34-åringen signert en toårskontrakt med AC Milan.

Manuel Pellegrini, Rafa Benitez og Nuno Espirito Santo skal alle være aktuelle for den ledige Everton-jobben, skriver Daily Mail. Everton skal også ha vært i kontakt med tidligere Lyon-manager Rudi Garcia, ifølge L'Equipe. Tidligere Everton-manager David Moyes skal være nære å signere en treårskontrakt med West Ham, og er derfor uaktuell skriver, The Telegraph.

Georginio Wijnaldum, som nylig signerte for PSG, har etterlatt seg et hull på Liverpool-midtbanen. Dette hullet ønsker Jürgen Klopp å fylle med den 26 år gamle Lazio-spilleren Sergej Milinkovic-Savic, skriver Il Messaggero.

Everton og Tottenham er begge interessert i den 23 år gamle vingen Diego Rossi. Uruguayaneren vil koste rundt ti millioner pund fra Los Angeles FC, skriver The Telegraph.

Arsenal er interesserte i RB Leipzigs amerikanske høyreback Tyler Adams, skriver The Athletic.

Marseille forbereder et bud på Barcelonas Philippe Coutinho, skriver spanske Mundo Deportivo.

Liverpool-back Kostas Tsimikas har ikke hatt en enkel første sesong på Merseyside. Nå er Fenerbache interesserte i å hente 25-åringen på lån, skriver Fotomac.

Arsenal og Newcastle er interesserte i Fulham-stopper Tosin Adarabioyo, skriver Daily Mail. Trolig vil engelskmannen koste rundt ti millioner pund.

Barcelona ønsker seg den italienske midtbanespilleren Lorenzo Pellegrini, men møter konkurranse fra både Liverpool og Atalanta, skriver spanske Mundo Deportivo.

Barcelona ønsker seg også Napolis spanske midtbanespiller Fabian Ruiz, som har avvist et kontraktsforslag fra napolitanerne, men kan få konkurranse av Atletico Madrid, skriver spanske AS.