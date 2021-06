Russebråk flere steder i landet

Ved halv fire-tiden natt til fredag meldte Øst politidistrikt om bråket.

– Vi har bortvist en rekke russebusser som har reist over kommunegrensene, og to av bussene er anmeldt for å ha spilt for høy musikk, opplyser operasjonssentralen.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt Gisle Sveen opplyser om at de har sendt flere patruljer etter klager på musikkstøy ved Scandic Gardemoen. 7-8 busser var samlet, og spilt høy musikk som forstyrret gjestene.

– Det meldes dessverre om amper stemning, sier Sveen. Videre opplyser han om at de først og fremst fokuserer på å stanse støykilder.

I Kristiansand kom det melding om at russen spilte høy musikk ved Sørlandsparken og at dette forstyrret natteroen for overnattingsgjester i området. Flere steder i Grimstad var det også høy musikk fra russ.