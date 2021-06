Konen til «El Chapo» må trolig sone en lang fengselsstraff

Emma Coronel Aispuro ble torsdag siktet for å blant annet ha spilt en nøkkelrolle i ektemannens narkotikasmugling.

Konen til den fengslede kartellsjefen Joaquin «El Chapo» Guzman har torsdag erklært seg skyldig i narkotikasmugling, planlegging av hvitvasking og for å ha hjulpet Sinaloa-kartellet, dette skriver Reuters.

Hun har også hjulpet sin ektemann å rømme fra et høysikkerhetsfengsel i Mexico i 2015, og har planlagt enda et fluktforsøk i 2017.



Ifølge påtalemyndighetene skal hun å bidratt til å importere mer enn 450 000 kilo kokain, 90 000 kilo heroin, 45 000 kilo metamfetamin og rundt 90 000 kilo marihuana.

Rettsaken foregikk i Washington.

Coronel kunne gå livstid i fengsel i møte kun for tiltalen om narkosmugling. De to andre tiltalene kunne føre til toppen 20 og 10 år i fengsel. Likevel kan hennes tilståelse føre til at hun kun må sone i mellom 9 og 11 år.

I tillegg kan hun forvente bøter på opp til ti millioner dollar, som tilsvarer over 80 millioner norske kroner. Coronel ble født i California, og har både amerikansk og meksikansk statsborgerskap.