G7 skal dele ut én milliard vaksinedoser til verdens land

G7-landene er enige om å utvide den globale kapasiteten for vaksineproduksjon og skaffe minst én milliard doser koronavaksiner til hele verden. Enkelte mener at dette ikke er nok.

Til sammen vil G7-landene dele ut én milliard vaksinedoser det kommende året.

Lederne i landene skal komme til enighet om dette på G7-møtet i Sørvest-England denne helgen. Det kunngjorde det britiske vertskapet for G7-møtet sent torsdag kveld.

G7-landene består av Storbritannia, USA, Canada, Frankrike, Italia, Tyskland og Japan.

– Ingen forpliktelser

Vaksinedosene skal gjøres tilgjengelig for verden via deling og finansieringsplaner.

5 millioner av dosene blir donert i ukene som kommer.

Englands statsminister Boris Johnson kom torsdag med en kunngjøring om at UK vil dele ut 100 millioner vaksinedoser. Dette ble offentliggjort like etter at Joe Biden gjorde det klart at USA kommer til å dele ut 500 millioner doser, dette skriver nyhetsbyrået AP.

– USA deler ut disse vaksinedosene uten noen forpliktelser, uttalte Biden, som i en tale torsdag tydeliggjorde at det ikke er noen baktanker om noen form for politisk press på mottakerne av vaksinene.

– Vi gjør dette for å redde liv, for å stanse pandemien, det er det, fortsatte han.

Pfizers styreleder Albert Bourla og USAs president Joe Biden kunngjør sitt nyetablerte samarbeid. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Verdens øyne er rettet mot rike land

USA har opprettet en avtale med Pfizer og partneren BioNTech, som omfatter kjøp av 500 millioner vaksinedoser, dette skrev en rekke utenlandske medier onsdag.

200 millioner av dosene vil bli levert i 2021, mens de resterende 300 millioner dosene blir sendt ut i 2022. Vaksinedosene blir produsert i USA, og kommer til å produseres og selges uten fortjeneste, ifølge Reuters.

Styreleder for Pfizers Albert Bourla uttalte at verdens øyne er rettet mot rikere land, for å se hvordan de handler for å løse koronakrisen og dele med fattige land.

– Denne kunngjøringen fører oss nærmere vårt mål, og forbedrer vår evne til å redde enda flere liv i hele verden betydelig, sa Bourla.

Ønsker flere vaksiner

Mange er fornøyd med lovnaden fra G7-landene. På den andre siden vekket det umiddelbart forespørsler om en mer transparent vaksinedrift.

Oxfam, en ideell, humanitær organisasjon som arbeider for å redusere fattigdom, mener at det må gjøres mer for å øke den globale produksjonen av vaksiner.

– Selvfølgelig er disse 500 millionene vaksinedoser velkommen, da det kommer til å hjelpe mer enn 250 millioner mennesker. Men det er en dråpe i havet sammenliknet med behov verden rundt, sa Niko Lusiani, leder for Oxfam Amerika.

Han mener at det trengs en gjennomgående transformasjon av vaksineproduksjonen.

– På denne måten kan kvalifiserte produsenter over hele verden produsere flere billioner lavkostnads-vaksiner på sine egne premisser, uten å begrenses av immaterialretten, sa Lusiani.