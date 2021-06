Ildsjelen Håvard kjører 140 mil for å demonstrere utenfor Stortinget

Enkelte fra breddefotballen samlet seg utenfor Stortinget fredag ettermiddag, ikledd klubbenes respektive drakter og skjerf.

Budskapet var klart: De ville si ifra om at det som skjer med breddeidretten ikke er greit.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle komme i en sånn situasjon – at vi måtte demonstrere for retten til å drive med idrett, sa Håvard Angen Haarstadstrand fra Flatanger IL da han talte.

– Det er en situasjon vi ikke kan finne oss i lenger, at en 19-åring kan trene for fullt og spille kamper, mens kompisen på 20 er støtet ut i kulden. Det skaper et klasseskille vi ikke er tjent med. Det må vi få slutt på, fortsatte han.

Haarstadstrand anslår at han kjører rundt 140 mil tur-retur fra den lille kommunen i Trøndelag for å delta på demonstrasjonen.

Slik så det ut utenfor Stortinget fredag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby

– Det har faktisk vært verdt det. Jeg synes vi har fått bra utbytte av dagen her. Vi har fått sagt det vi mener og sendt tydelige signaler til den norske regjeringen, sier han til TV 2.

Rørt

Totalt har det bare vært fire registrerte smittetilfeller i Flatanger, som har like i overkant av 1000 innbyggere.

Likevel har de voksne ikke fått spille fotball siden pandemiens utbrudd. Haarstadstrand forteller at de har måttet trekke et lag.

– Hvorfor er denne saken så viktig for deg?

– Fordi jeg ser hva det gjør med folk å bli utestengt og ekskludert fra idrett, svarer han.

– Det påvirker den fysiske og psykiske helsen, og man ser at folk ikke har det bra. Å bli ekskludert fra idretten ... det gjør noe med folk, fortsetter han, tydelig beveget.

Før han kommer med en bønn:

– Nå handler det om at vi må få komme i gang.

Giske: – Meningsløst

Blant de fremmøtte var Trond Giske (Ap). Han har vært en av breddeidrettens forkjempere, og skjønner lite av at de voksne ikke har fått kommet i gang før.

– Vi skal ikke akseptere at alle andre tiltak kommer foran idretten. Men realiteten er at gjennom det siste året har både sydenturer, svenskehandler og spritsalg blitt satt foran idrettsaktivitet, sa han.

– Mens man er livredd for at folk blir smittet fordi det er en ball utpå en bane, kan de samme folka sitte i samme bil til og fra trening, gå på byen sammen og fest etterpå og spille fotballspill foran TV-skjermen. De kan gjøre alle andre ting enn å være på banen og spille vanlig fotball. Det er så meningsløst, fortsatte han.

Trond Giske talte utenfor Stortinget fredag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby

– Lite smitte

Iver Strandheim var én av tre som var med å lage Olsvik-rapporten. Han sier at de er glad for signalene breddeidretten får nå, men er skuffet over at det har tatt såpass lang tid før rapporten ble tillagt vekt.

– Det forteller oss at det er lite kontakt underveis i fotball, at utendørs skjer det nesten ikke smitte og at det har vært avholdt utrolig mange fotballtreninger og kamper under pandemien uten at vi klarer å spore noe særlig smitte tilbake til aktiviteten, sier Strandheim.

Ikke siden pandemien inntraff er det blitt spilt kamper i breddefotballen for voksne over 20 år. Restriksjonene er til stadighet blitt heftig kritisert blant de rammede.

Når Norge kommer til trinn tre av gjenåpningsplanen, vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser for voksne i breddeidretten.

Slik har Høie svart

Trinnet kan iverksettes tidligst 17. juni.

– Jeg vet at mange, blant annet breddeidretten, er utålmodig etter å komme i gang igjen, sa helseminister Bent Høie til TV 2 for en knapp uke siden.

I siste del av mai forklarte han hvorfor breddeidretten ikke fikk komme i gang i trinn to.

– Å gi en stor andel av de voksne personene i Norge unntak fra det viktigste verktøyet, nemlig enmeterskravet, i et så stort omfang, vil ikke bare øke smitterisikoen der og da, men definitivt også øke risikoen for at folk er mindre opptatt av å holde avstand i alle andre sammenhenger, sa Høie da.

– Vi ser jo at det funker i andre land, blant annet på Island, der det er veldig lave smittetall?

– Island er nok i en litt annen situasjon enn Norge. Sammenlignet med de aller fleste andre land i Europa, er Norge et av landene med minst smitte og som er mest åpent når vi går inn på trinn 2. Så nei, tvert imot, erfaringen tilsier at Norge har håndtert dette bedre enn de fleste andre, svarte Høie.