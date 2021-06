Jakob Ingebrigtsen satte europeisk rekord

Sandnes-gutten stod for en norsk friidrettsbragd under Diamond League-stevnet i Firenze.

Han vant 5000-meteren med en superspurt, i et svært sterkt felt der blant andre verdensrekordholder Joshua Cheptegei var med.

Tiden 12.48,45 er ny europarekord, over sekundet foran Mohammed Mourhits tidligere rekord. Bare elleve menn har løpt raskere i historien, og ingen av dem er født utenfor Afrika.

Fra før av hadde ingen nordmenn løpt under 13 minutter på distansen.

– Det er helt fantastisk, sier 20-åringen til NRK.

– Feltet her er bedre enn i alle mesterskapsfinaler noen gang, så det er litt av et nivå som møter opp her i dag. Og ekstra kult å vinne, sier han med et glis.

BRAGD: Jakob Ingebrigtsen feirer superløpet. Foto: Tiziana Fabi

Ikke løpt distansen på nesten to år

Med til historien hører det at 5000 meter ikke engang er superløperens favorittdistanse. Han hadde ikke løpt den siden VM i Doha i 2019.

Under OL i Tokyo er det trolig kun 1500-meteren han skal løpe på grunn av et trangt tidsskjema. Sandnes-gutten er klar på at det er førsteprioriteten.

– Det hadde vært gøy å doble, men det ser ut som det bare blir 1500 (meter), sier han til NRK.

Finalen på 5000 meter i OL går 6. august. 1500 meter-finalen går 7. august, som gjør det til en svært krevende øvelse å prestere maks på begge distanser i Tokyo.

REKORDLØP: Jakob Ingebrigtsen kunne stolt vise frem resultattavlen etter løpet. Foto: Ciro De Luca

Verdensrekordholderen slapp

20-åringens tidligere norgesrekord på 5000 meter var 13.02,03. Den satte han i 2019.

Harene slapp tidligere enn planlagt. Da tok Cheptegei styringen i feltet, ved rundt halvløpt 5000 meter.

Stjernen fra Uganda satte i gang et voldsomt tempo. Ingebrigtsen måtte da gi noen få meter til tetgruppen, men holdt roen og løp seg opp igjen. På tampen måtte Cheptegei slippe.

Ingebrigtsen kjempet da mot Hagos Gebrhiwet og Mohammed Ahmed om seieren. Sandnes-gutten var i en egen klasse på oppløpet.

Storebror Henrik måtte bryte løpet.

PS! Cheptegeis verdensrekord er på 12.35,36.