Norendal og Bonsaksen er blitt foreldre

Alexander Bonsaksen (34) deler gladnyheten på Instagram torsdag kveld. Han legger ved teksten «Bianca 08.06.21».

Paret, som møttes på Olympiatoppen, har sagt tidligere at de ønsker å legge forholdene til rette for at datteren skal oppleve det fine med idrett.

– Vi håper at hun vil like sport, og vi vil i hvert fall introdusere henne til det. Så skal hun få velge selv, og forhåpentligvis finner hun like stor glede i det som jeg og faren hennes har gjort, sa Silje Norendal (27) til TV 2 i vinter.

Den tidligere snowboardkjøreren Norendal fortalte i desember til NRK at hun var blitt gravid og hadde bestemt seg for å legge opp.

I tillegg hadde 27-åringen slitt voldsomt med skader. I februar i fjor ble hun operert etter å ha skadet seg stygt under oppvarmingen til US Open i Vail.

Hun brakk begge leggbeina og ankelen på høyre fot.

– Jeg hadde sett for meg at jeg skulle være tilbake på snø nå, men i stedet har skruene som ble satt inn plaget meg veldig mye, sa snowboardprofilen til TV 2 i august i fjor.

Bonsaksen er profesjonell ishockeyspiller for finske KooKoo.