Fortsatt er det bruktbilen som er Norges mest solgte bil. I fjor passerte bruktbilsalget en halv million med litt margin.

Samtidig dominerer klager knyttet til bruktbilhandel fortsatt hos Forbrukerrådet. Mange av disse klagene blir løst i minnelighet, men langt fra alle. Der det ikke har vært mulig å finne en løsning partene kan bli enige om, havner saken hos Forbrukerklageutvalget til avgjørelse.

– Vi har gått gjennom alle vedtak knyttet til reklamasjon på brukte biler slik disse er publisert av Forbrukerklageutvalget i perioden 2010 – 2020. Resultatet er en liste over hvilke brukte biler det er klaget mest på, både merker og modeller, sier advokat Eirik Teigstad.

Sammen med kolleger i Biladvokat.no har han gjennomgått alle de 1.354 klagesakene på bruktbil som endte med vedtak i Forbrukerklageutvalget i perioden.

Var nye mellom 1992 og 2009

– Stort sett handler det om biler som er førstegangsregistrert mellom 1992 og 2009. Fellestrekket er jo at når det er blitt klaget på en bruktbil mellom 2010 og 2020, så handler det om biler som ble nyregistrert en god del tidligere.

At det er en bruktbil i klagestatistikken vi har gjennomgått, innebærer at den har vært omsatt for minst andre gang – enten fra en privatperson til en annen privatperson, eller fra en privatperson til en bilforhandler som så har solgt den videre. De fleste bilene i klagestatistikken 2010 – 2020 er dermed første gang registrert mellom 1992 og 2009, sier Eirik Teigstad til Broom.

BMW 3-serie fra slutten av 1990-tallet var en populær modell, men også plaget med en del feil. Foto: Shutterstock

Høyt salg – flere klager

– Er dette saker der klageren har fått medhold?

– Det sier dataene ingen ting om, og dermed inkluderer materialet også mer eller mindre ubegrunnede klager. Dataene sier heller ikke noe om forholdet mellom antall klager og antall solgte biler av den enkelte modell. Men det er jo ofte slik at de mest populære og mest solgte bilmodellene også får flere reklamasjonssaker, legger han til.

Tallene Biladvokat.no har fått frem, viser at Volkswagen er bilmerket med flest klager behandlet i Forbrukerklageutvalget i perioden 2010 – 2020. Deretter følger på rekke og rad BMW, Mercedes-Benz og Audi. Seks av ti på topp er europeiske bilmerker. I tillegg er det to japanske (Toyota og Nissan), et svensk (Volvo) og et koreansk (Hyundai).

Flest klagesaker:

1. Volkswagen (209 klager)

2. BMW (139 klager)

3. Mercedes Benz (128 klager)

4. Audi (128 klager)

5. Toyota (81 klager)

6. Volvo (75 klager)

7. Ford (71 klager)

8. Nissan (53 klager)

9. Opel (29 klager)

10. Hyundai (28 klager)

Passat, BMW 3-serie og Mercedes E-Klasse

Volkswagen topper også modellstatistikken med populære Passat. I tillegg kommer Golf på 4. plass og Touran på 7. plass. Blant de ti modellene med flest klager, er det bare europeiske biler – ni tyske og en svensk.

1. Volkswagen Passat (58 klager)

2. BMW 3-serie (48 klager)

3. Mercedes Benz E-klasse (48 klager)

4. Volkswagen Golf (43 klager)

5. BMW 5-serie (36 klager)

6. Audi A6 (36 klager)

7. Volkswagen Touran (31 klager)

8. Audi A4 (25 klager)

9. Volvo V70 (23 klager)

10. Mercedes Benz C-klasse 21

– Hver i sær får avgjøre om en bestemt bilmodell har uforholdsmessig mange klager, sier advokat Eirik Teigstad i Biladvokat.no Foto: Fotograf Ingar Sorensen

Få klager på Corolla

– Sett i forhold til nybilsalget, kan det virke som enkelte merker og modeller har uforholdsmessig mange klagesaker?

– Det får være opp til enhver å vurdere hvorvidt en bestemt bilmodell har uforholdsmessig mange klager, men spørsmålet er relevant. Er det for eksempel rimelig at det er nesten like mange som har reklamert på BMW 5-serie som på VW Golf? Og hvorfor er det så få som klager på Toyota Corolla?

– BMW 3-serie og Mercedes-Benz E-Klasse var det relativt høyt antall klagesaker på, men ingen av disse var blant de mest solgte modellene i tidsrommet 1992 – 2009, sier Eirik Teigstad.

– Hva er det folk har klaget spesielt på?

– VW Passat er riktig nok mest påklaget i perioden, men er også en av de aller mest solgte modellene. Dette er nok med på å gi den litt «stygge» tall. Det som er klaget mest på med Passat, er problemer med svinghjul, klimaanlegg, oljelekkasjer, rust, bremser og fjæring, forteller Teigstad, som selv har høstet sine erfaringer med VW Passat:

– Jeg hadde en Passat en periode mens jeg studerte, for 15 år siden. I to år kjørte jeg uten fungerende instrumentpanel, som ville kostet mer å bytte enn hva bilen var verdt. Det betydde i praksis at jeg måtte gjette meg til hvor mye bensin jeg hadde igjen på tanken. Jeg måtte også gjette meg til hvilken fart jeg hadde (eventuelle fartsoverskridelser er strafferettslig foreldet nå. Red. Anm.), og jeg fikk heller ikke noe varsel da for eksempel oljetrykkmåleren tok kvelden og all olje ble spylt ut!

Olje, rust og fjæring

– Hva med de andre to verstingene?

– BMW 3-serie kommer dårlig ut, og er heller ikke blant de aller mest solgte bilmodellene. Mange av de typiske feilene her er svært alvorlige. Særlig motorhavari, høyt oljeforbruk, oljetrykk og lekkasjer er hyppig forekommende.

– I tillegg er det mange som har klaget på rust, bremser, fukt og elektriske systemer som lys og motorstyring.

– Mercedes E-Klasse kommer også dårlig ut. Her klages det ofte over tung styring, bremser, rust og luftfjæring. Vi la dessuten merke til at svært mange her har klaget over juks med kilometerstanden, men det er jo hverken bilens eller bilprodusentens skyld, sier Eirik Teigstad videre.

