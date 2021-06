Frisk Asker med kjempesignering

Kanadieren, som ble kåret til Stavanger Oilers' beste spiller i 18/19-sesongen, har signert for Frisk Asker.

Patrik Hellman i klubbens sportskomité forteller at han har hatt kontakt med Lagacé siden spillerens første møte med norsk hockey i 13/14-sesongen.

– Vi har alltid snakket om at det hadde vært gøy om han kom til Frisk en dag. Med tanke på hvordan markedet er i Europa på grunn av pandemien, fant vi ut at det var fin timing nå, sier Hellman til TV 2.

– I tillegg har han fått med seg at Frisk Asker er blitt et stabilt topplag i Norge, og at mulighetene for å vinne noe med Frisk er til stede, fortsetter han.

31 år gamle Lagacé spilte sist for franske Rouen. Han kommer gratis til Frisk.

– Han tilfører først og fremst offensive kvaliteter. Han er en produserende spiller i den norske ligaen, noe han har bevist i Tønsberg og Stavanger, men tilfører også lederskap og vinnermentalitet. I tillegg vet vi at han er en veldig fin fyr og personlighet, noe som er viktig for oss i Frisk Asker når vi skal hente spillere utenfra, slår Hellman fast.