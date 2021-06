Norge uten stjernetrio fikk det tøft mot OL-klare Sverige

Den norske troppen var uten blant andre Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Maren Mjelde. De tre meldte alle forfall til samlingen.

Spissen Stina Blackstenius sendte Sverige i føringen 20 minutter ut i 2. omgang, og det ble kampens eneste mål. Amalie Eikeland så ut til å bli snytt for straffespark da hun gikk i bakken i 16-meteren etter en takling, men dommeren vinket spillet videre.

Like etter var det svenskenes tur til ikke å bli gitt et straffespark som så klart ut, da stjernen Kosovare Asllani fikk en dytt i ryggen av Vilde Bøe Risa like før hun skulle avslutte.

Sverige var klart best gjennom oppgjøret, men på overtid fikk innbytter Karina Sævik en mulighet til å utligne med en avslutning i 16-meteren, men skuddet gikk utenfor.

Sverige skal delta i OL i Tokyo senere i sommer hvor råsterke USA venter i første kamp. Neste uke er Nederland motstander for den norske troppen.

