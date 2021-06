VG: Siktet i Hellerud-drapet erkjenner straffskyld for drap på kvinne

Det var tirsdag morgen at en norsk kvinne i 20-årene ble funnet død på Hellerud i Oslo.

En rumensk 29 år gammel mann er siktet i saken.

Mannen ble pågrepet etter å ha vært involvert i en trafikkulykke ved Espa på E6. Han er her også siktet for drapsforsøk på de to personene som satt i bilen han kjørte på her.

Mannens forsvarer, Cathrine Grøndahl, sier torsdag kveld til VG at hennes klient erkjenner straffskyld for drapet på kvinnen.

– Han angrer veldig på det han har gjort, og synes det han har utsatt andre for er ille, sier hun til avisen.

Hun opplyser videre at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for drapsforsøk på de to i bilen han kolliderte med.