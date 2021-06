Har økt den nasjonale beredskapen: – Uforsiktighet nå kan få store konsekvenser

Den nasjonale beredskapen er styrket etter at det er sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av landet. Brannvesenet har flere råd om hvordan skogbranner kan unngås.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for skogbrannfare i store deler av landet.

Kombinasjonen av tørt vær og vind, gjør at en liten gnist fort kan spre seg til flammer over store områder.

I Rogaland, Hordaland og Sogn er skogbrannfaren satt til oransj nivå, som betyr at faren ansees som stor.

I det meste av landet forøvrig, fra Kristiansand i sør til Finnmark i nord, er det gult nivå, som betyr at det foreligger moderat fare.

– Truende

I Rogaland er brannvesenet bekymret for situasjonen.

– Vi opplever situasjonen nå som truende, og dette gjelder store deler av landet. Litt vind og uforsiktighet, kan få store konsekvenser, sier Svein Thelin Knutsen, seksjonsleder for brann- og redning i Rogaland, til TV 2.

Knutsen deltar også i nasjonal ledergruppe skogbrann, og kan opplyse om at det denne uken er satt fem helikoptre i beredskap over hele landet for å bistå i eventuelle branner.

Norge har 22 skogbrannhelikoptre tilgjengelig, men vanligvis er kun ett av disse i beredskap.

– Vi har nå helikoptre i beredskap på Torp, i Sauda, i Trøndelag, i Viken og i Finnmark, sier han.

Thelin Knutsen viser til den store skogbrannen på Sotra utenfor Bergen den siste uken, som førte til at mange mennesker måtte evakuere fra sine hjem. Her er ikke brannårsaken klar, men tørt terreng og vind gjorde slukningsarbeidet svært krevende.

Han opplyser om at det de siste dagene har vært jevnlige meldinger om skogbranner rundt i landet, og at brannvesenet torsdag kveld nettopp har avsluttet slukking i Indre Fosen i Trøndelag.

Mange grunner

Han oppfordrer alle som ferdes ute til å være ekstremt forsiktig med flammer.

– Det kan være mange grunner til at en skogbrann starter. Det kan være noe som ligger og ulmer i lang tid etter et lynnedslag, eller glasskår i terrenget. Men det kan også være at noen er uforsiktige med ild, og i kombinasjon med tørt vær og vind da, kan en liten flamme fort få veldig store konsekvenser, sier han, og understreker viktigheten av at alle følger bålforbudet.

Seksjonslederen sier også det er ekstremt viktig at alle melder fra om de ser røyk eller noe de mistenker kan være starten på en brann.

– Ring og varsle med én gang, sier han.

Knutsen opplyser at det fredag vil tas en ny vurdering om hvorvidt brannberedskapen i landet må styrkes ytterligere inn mot helgen.