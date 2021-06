Ingrid (24) varslet mot Trond Giske: 10 måneder senere har hun ikke fått svar fra Ap

Arbeiderpartiet har ikke gitt noe svar til Ingrid Resell Krogstad om at varselet hun leverte mot stortingsrepresentant Trond Giske er ferdigbehandlet, ifølge Krogstad selv. Nå lover partileder Jonas Gahr Støre å undersøke saken og at hun skal få svar.

Krogstad opplyser til TV 2 at hun fortsatt - ti måneder etter at hun sendte inn varselet, ikke har fått noen formell tilbakemelding på at varslingssaken er ferdig behandlet og avsluttet.

Krogstad varslet 27. august i fjor mot Giske da han var innstilt som ny leder av Trøndelag Ap.

Til Aps partikontor varslet Krogstad da om at hun mente Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i 2014 da Krogstad var 18 år og nyvalgt nestleder for AUF i Sør-Trøndelag. I et intervju med Adresseavisen stod Krogstad en uke senere frem med navn.

TRAKK SEG: Stortingsrepresentant Trond Giske, her under et bokbad med tidligere Ap-politiker Jan Bøhler i Trondheim i oktober i fjor. Foto: Ole Martin Wold

Giske har avvist anklagene i varselet som usanne.

Undersøkte ikke varselet

Partisekretær Kjersti Stenseng har flere ganger uttalt at hun ikke vil undersøke anklagene fra Krogstad og at de derfor ikke vil konkludere med hvorvidt Giske har eller ikke har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter at en rekke kvinner varslet om at de mente Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

«Vi har vurdert hvorvidt det er nødvendig å gå inn og ta stilling til anklagene for blant annet å vurdere tillit og reaksjoner. Da Trond Giske ikke lenger har noen tillitsverv i organisasjonen har vi vurdert det dithen at det ikke var nødvendig» skrev Stenseng i en begrunnelse til Adresseavisen i mars i år.

Men i tillegg til å være stortingsrepresentant har Trond Giske også blitt utpekt til Aps talsperson for idretts- og mediepolitikk.

Sier hun ikke har fått svar

Uansett: konklusjonen og informasjon om at saken er avsluttet opplyser Krogstad selv at hun ikke har fått fra partikontoret.

I Arbeiderpartiets retningslinjer mot trakassering er det flere ganger påpekt at behandlingen av varslingssaker skal skje «uten unødig opphold».

«Hvilken dialog og oppfølging vi har internt med de berørte ønsker vi ikke å kommentere» skriver Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i en tekstmelding til TV 2.

Fakta: Aps retningslinjer mot seksuell trakassering §3 Hvem retningslinjene gjelder for

Disse retningslinjene gjelder for alle folkevalgte, tillitsvalgte, partimedlemmer, oppnevnte i politiske posisjoner og ansatte i Arbeiderpartiet, herunder innleid personell.

Les retningslinjene her.



Støre lover svar

Men i et intervju med TV 2 i Tromsø torsdag lover derimot partileder Jonas Gahr Støre at han skal gå inn i saken og at alle varslere skal få svar.

VIL SJEKKE: Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, vil undersøke saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det må jeg sjekke opp. For dette er Trøndelag Arbeiderparti. Så det må jeg sjekke opp med partisekretæren. Det er partisekretæren som håndterer de sakene. For å gi svar på det.

– Men en varsler bør vel få svar?

– Absolutt.

– Men du vil sjekke opp denne varslersaken, hvorfor den ikke er avsluttet?

– Ja, når du stiller det spørsmålet, så skal vi sjekke opp det, sier Støre.

TV 2 har vært i kontakt med Trond Giske. Han vil ikke kommentere saken.