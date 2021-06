Slik blir rådyrkalvene reddet av drone

På bare noen få dager har Pål Sindre Svae og frivillige jegere reddet 30 rådyrkalver fra å miste livet i slåmaskiner på gårder i Viken fylke.

Han er vilt- og utmarksforvalter i Indre Østfold kommune.

Flere uker i året drar han ut midt på natten, rundt klokken tre, for å kjøre opp dronen som redder en rekke rådyrkalver fra å bli drept av slåmaskinen.

Kalven blir gjerne liggende i gresset etter at rådyrsgeita har født, og hjelpes av moren fram til den blir gammel nok til å følge moren.

REDDET: På bare få dager har Pål Sindre Svae og frivillige jegere reddet 30 rådyrkalver fra å miste livet, ved hjelp av droneteknologi. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

Men før de rekker å bli selvstendige rådyr, er det mange som i stedet blir brutalt drept ved at de blir slukt opp av slåmaskinene, som bøndene bruker på gresset.

– Hvordan i all verden kan en drone hindre at rådyrkalver dør?

– Vi står opp tidlig på morgenen og kjører dronen over gresset, samme dagen som bonden skal slå gresset på gården, og finner ut hvor kalvene er lokalisert, sier Svae.

Bonden Håvard Rud er en av bøndene som er ute og slår gresset etter at Svae har overflydd jordet. Han bekrefter at det går inn på ham når dyr blir tatt med i maskinen.

– Det er veldig vondt. Man sitter med vond magefølelse lenge etterpå. Det har nok alle som kjører slåmaskin opplevd. Dette er et stort fremskritt, det er gull verdt, sier han til Dronemagasinet.

REDDER MANGE: I løpet av kort tid har Pål Sindre Svae (til høyre) reddet 30 rådyrkalver. Her holder jeger Asbjørn Ness opp en av kalvene som ble reddet. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

Flere tusen dør i slåmaskinen

Årlig dør rundt 4000 nyfødte rådyr idet slåmaskiner kjører over gresset på gårder rundt om i landet – til stor fortvilelse for bøndene.

Problemet har man prøvd å løse i mange år gjennom en rekke tiltak, men uten hell, forklarer han.

Men i fjor kom Indre Østfold, kommunen som Svae er forvalter i, opp med en idé: Hvorfor ikke bruke drone? spurte de.

De forsøkte derfor å sende opp en drone tidlig på morgenen, som leser varmen fra rådyr. Med et termisk kamera plassert på dronen, fanges varmeutslag fra rådyrkalvene opp.

TERMISK KAMERA: Ved hjelp av et termisk kamera på dronen, kan rådyrkalvene reddes fra å bli tatt av slåmaskinen. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

På den måten får de øye på rådyrkalvene og klarer å flytte dyrene innen bøndene setter i gang maskinen som slår gresset.

Gir bakterier i fôret

Pål Sindre Svae forteller at rådyrkalver som slaktes av slåmaskinene er et stadig økende problem.

– Problemet er ikke bare det dyrevelferdsmessige – det å slå i hjel dyrene, men også at døde dyr gir bakterier i foret, sier han, og fortsetter:

– Det er også negativt for bonden, fordi dyrene kan komme til skade av det. Råttent kjøtt i fôret til husdyr er ikke noe særlig, sier Pål Sindre Svae.

De sender opp dronene mellom tre om natten og sju om morgenen.

– Det blir ikke så mye søvn, men det redder en del kalver fra lemlestelse og død, og da er det verdt alt sammen. Det er motivasjonen! fastslår han.

Stor påkjenning for mor

Også Dyrebeskyttelsen roser metoden med droneteknologi:

– Det er veldig bra at man finner teknikker og effektive løsninger som dette. Ingen har lyst til å kjøre på en rådyrkalv, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Åshild Roaldset er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen

Selv om det kan være at kalven dør momentant, sier hun at det kan være en stor påkjenning for moren som bruker mye tid på å passe på avkommet sitt.

– Min oppfattelse er at bønder rundt om i landet er veldig ivrige etter å bruke droneteknologien, så lenge det ikke blir for store kostnader, sier lederen.

Det at rådyrkalvene blir drept av slåmaskiner er, som Svae nevnte, ikke bare et etisk problem.

– Foret må være bra hvis dyret skal det bra, slår hun fast.

Økende interesse

Siden i fjor har Svae og kollegene blitt kontaktet av nærmere 40 bønder og gressprodusenter som ønsker å gjøre det de kan for å hindre at kalvene blir tatt av slåmaskinen.

– Mange ser hva vi holder på med, tar kontakt og spør om hvordan det skal gjøres. Det er som en bølge som brer seg over landet. Og det er det som er så fint – det er et utelukkende positivt tiltak.

REDDES: Rådyrkalven reddes ut av gressåkeren. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

Interessen meldte seg raskt etter at kommunen inngikk et samarbeid med bønder og aktive jegere, som bistår med jobben.

Kommunen tilbyr derfor alle gressprodusenter å sende opp en drone samme dagen som de skal slå gresset.