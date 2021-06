Krasjet med drapsmann: – Det var fullt kaos inni bilen

ELVERUM (TV 2): Hver gang Erik Skybak (59) lukker øynene, ser han en bil komme imot ham. Kona Jorun (54) takker mannens reaksjonsevne for at de to er i live.

– Jeg synes jo alt sammen er forferdelig. Men samtidig har vi vunnet lottogevinsten, og det er det vi må fokusere på, sier Jorun Skybak.

Hun og ektemannen sitter i hagen hjemme i Elverum. Over et døgn har gått siden de ble skrevet ut fra Hamar sykehus.

– Jeg spiser smertestillende dagen lang, men smertene i nakken er voldsomme. I tillegg har jeg nok tatt et ribbein, for jeg sliter med å puste og snakke samtidig, sier Erik Skybak.

– Men det er tross alt mye bedre enn det kunne ha vært.

PLAGES: Erik Skybak har problemer med å sove etter tirsdagens dramatiske opplevelse. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Siktet direkte mot oss

Tirsdag morgen klokken fem kjørte de to hjemmefra i retning Oslo.

Etter en times kjøring var de gjennom Morskogtunnelen og i godt driv sørover på E6 i Eidsvoll. Speedometeret viste mellom 100 og 110 kilometer i timen.

På et tidspunkt bet Erik seg merke i en bil som kjørte i motsatt retning.

– Jeg fikk det ikke til å stemme, for jeg så ikke noen midtdeler mellom bilen og meg. Da skjønte jeg at den var på feil side, sier han.

Sjåføren i den andre bilen var en 29 år gammel rumener.

– Jeg tenkte at han hadde sovnet i påkjøringen til motorveien, så jeg forsøkte å blinke med lysene for å signalisere at han kjørte i feil kjøreretning, sier Erik.

Men forsøket lyktes ikke for Erik. Tvert imot så han 29-åringens bil styre rett imot ham.

ENDTE STYGT: Slik så gjerningsmannens bil ut etter kollisjonen. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad

– Han siktet direkte mot oss. Bare noen hundredeler før det smalt, klarte jeg å vri rattet mot høyre, altså ut mot grøfta. Det resulterte i at vi ble slengt nedover veien og inn i autovernet, sier Erik.

– Jeg kommer aldri til å glemme det smellet og de fire airbagene som eksploderte samtidig. Det var fullt kaos inni bilen, sier han.

Jorun husker ikke de dramatiske sekundene like detaljert.

– Alt ble svart. Det eneste jeg ropte, var «alt går bra, alt går bra», sier hun.

Ektemannen forteller at han ikke klarte å åpne døren på sin side, og at han ropte til kona at hun måtte komme seg ut, før han selv krabbet etter henne.

KAOTISK: Sjåfør Erik Skybak trodde bilen var full av røyk, men i virkeligheten var den fylt med pulver fra airbagene. Foto: Privat

Ute på veien fikk de øye på gjerningsmannen, men de snakket ikke med ham.

– Da vi stod der og så på hverandre og kikket inn i bilen, tenkte jeg bare «kjære vene, har vi sittet inni der?», forklarer Jorun, som er overbevist om at ektemannens reaksjonsevne reddet livene deres.

– Hadde han ikke handlet så snarrådig, så hadde vi ikke vært her i dag. Det sa også politifolkene til oss, sier hun.

Drap og drapsforsøk

Nødetatene på stedet fikk raskt kontakt med 29-åringen i den andre bilen. Han fortalte at han hadde «gjort noe» mot en kvinne på Hellerud i Oslo.

DRAPSÅSTED: Politiets krimteknikere jobbet tirsdag utenfor leiligheten på Hellerud i Oslo der kvinnen i 20-årene ble funnet drept. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Politiet rykket umiddelbart ut og fant kvinnen i 20-årene knivdrept i en leilighet.

Mannen har i avhør forklart at han kolliderte med en tilfeldig bil i et forsøk på å ta sitt eget liv. I tillegg til drapet er han siktet for drapsforsøk mot ekteparet Skybak.

– Da jeg fikk vite hva han hadde gjort, fikk jeg i hvert et svar på hvorfor det skjedde. Når du begår en så feig handling, så har du det vanskelig med deg selv, sier Erik.

– Jeg tenker på at det ikke var oss han ville ramme. Han ønsket å bli borte, og vi var uheldige som var der akkurat der og da. Det kunne vært hvem som helst, men det skjer heldigvis de aller færreste, sier Jorun.

PÅ SIDEN: Etter kollisjonen spant ekteparets bil inn i autovernet. Foto: Privat

Gjerningsmannens forsvarer, advokat Cathrine Grøndahl, sa til VG torsdag at hennes klient erkjenner straffskyld.

Tidligere har hun uttalt til TV 2 at mannen er lei seg for det han har gjort, og at han er innstilt på å sone en lang fengselsstraff.

FORSVARER: Advokat Cathrine Grøndahl forsvarer siktede, en 29 år gammel rumensk mann. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Politiet har også gjennomført en primærpsykiatrisk undersøkelse av mannen.

Tilbake bak rattet

Jorun og Erik Skybak skryter av oppfølgingen de har fått fra kommunens kriseteam, bistandsadvokaten deres og Oslo politidistrikt.

Samtidig frykter de at psykiske plager skal melde seg med tiden.

– Nå har det vært så mye å gjøre og ta stilling til. Det har vært e-poster, meldinger og telefoner hele tiden. Når vi etter hvert setter oss ned og det blir stille, er jeg redd for at tankene skal komme, sier Erik, som allerede er plaget med mangel på søvn:

– Hver gang jeg lukker øynene, ser jeg den bilen. Hvis jeg er heldig og får sove litt, gjenopplever jeg hendelsen og våkner med en gang.

Samtidig har de begge tatt aktive grep for å få kontroll på situasjonen.

– Jeg kjørte bil fem timer etter ulykken, sier Jorun, som får støtte fra ektemannen.

– Det gikk litt forsiktig med en gang, men jeg måtte kjøre bil. Hvis jeg hadde ventet, kunne jeg endt opp med aldri å kjøre igjen, sier han.

Bilkjøringen er nemlig viktig for ektefellene, som foretrekker å feriere med bobil.

BAK RATTET IGJEN: Jorun og Erik Skybak har hatt mange ferier i bobilen. Det har de ingen planer om å slutte med. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Tør du å kjøre denne, da?

– Ja, jeg tror aldri vi kommer til å oppleve noe sånt igjen, så det tror jeg absolutt. Så fort grensene åpnes nå, så er de rett sørover.