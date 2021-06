Små biler selger ikke like godt her i Norge som lengre sør i Europa. Her hjemme har det gjerne gått i større stasjonsvogner og etter hvert også SUV-er, før elbilene tok over på salgsstatistikkene.

Fortsatt er det en del større biler som dominerer der, slik som Audi e-tron, Ford Mustang Mach-E og Toyota Rav4, for å nevne noe av de som selger godt.

Hvorfor det er slik, er sannelig ikke godt å si. Ikke har vi så store familier og ikke drar vi med oss så mye … Vi mistenker at en del har større bil enn det de strengt tatt trenger. Ofte under fanen «kjekt å ha».

Heldigvis er det likevel noen nordmenn som har latt seg sjarmere av små biler, enten med kult design, mye utstyr, eller mye kjøreglede i liten og lett innpakking.

Liten bil er det samme som stor lykke er det noen som sier. Stemmer det?

Det skal vi finne ut av nå. Vi gjør som vi pleier – går rett til kilden. I vår egen «Eierne mener»-spalte det eierne av ulike bilmerker og modeller som legger inn sine egne brukererfaringer i ulike kategorier.

Litt slik som en TripAdvisor for biler. Bilene vi setter under lupen denne gang er premium-småbilen Audi A1, designikonet Fiat 500 og kjøremaskinen og retrolegenden Mini

Dette er noe av det eierne av disse bilene forteller om dem:

Audi A1:

Audi A1 var den første småbilen som skulle gi ekte premium-følelse, da den kom i 2011.

Hyggelige kjøreegenskaper

– Ukomfortabel, trang og treg bil, sier denne eieren om sin 2012-modell A1 med 1,6-liters dieselmotor. Men legger kjapt til at gode forseter, hyggelige kjøreegenskaper og lavt forbruk trekker opp.

Ut i fra det vi forstår har bilen heler ikke vært feilfri. Men feilene har blitt fikset på garantien og dermed uten kostnader, bare irritasjoner, for eieren.

Det trekkes også en god del for dårlig baksete- og bagasjeplass. selv om det på mange måter ligger i bilens natur og fysiske størrelse.

Totalt gir denne eieren 5,8 av 10 mulige poeng til sin Audi A1.

Skulle ha liten bil – fikk liten bil

– Har hatt bilen i tre år, kjørt 60.000 km, uten noen form for reparasjoner. Ikke en lyspære... Det skriver eieren av denne bilen og er naturlig nok fornøyd med det.

Opp trekker også et kult utseende, at den oppleves som kvikk og smidig å kjøre, men det trekkes litt for servicepriser og bensinforbruk.

Denne anmeldelsen ender da på 8,8 poeng av 10 mulige, for 2012-modellen

Mini

Mini er den av retro-bilene som har hatt størst suksess og akkurat som originalen er den morsom å kjøre.

Stiv rygg, men moro lell ...

– Fantastisk, liten bil! Like gøy om det er tørr asfalt, våt, snø eller enda bedre, på grus. Det sier denne eieren som tydeligvis trives bak rattet i sin Mini Cooper fra 2012 med dieselmotor.

Dessuten legger vedkommende til at den er like upraktisk som den er morsom.

Det trekkes også for at den er relativt dyr å eie og at forbruket er litt i overkant. Noe bra og noe ikke fullt så bra der, altså.

Totalen ender på 6 poeng av de 10 mulige. Med andre ord ikke bare fryd og glede.

Mandagsbil ...

Biler bygges på alle ukens dager. Også mandager ... Bilen i denne anmeldelsen, en Cooper S fra 2003, er tydeligvis en av mandagsbil, ifølge eieren.

Her har MYE vært byttet og det har kostet mye penger også. Bilen tilgodesees derfor med ett eneste poeng i kategorien økonomi og kostnader.

Men alt er ikke bare svart og trist for bilen som har rundet 200.000 kjørte kilometer. Heldigvis.

– Den ligger på veien som en gokart, med over 160 hestekrefter så går det unna også. Hadde det bare vært litt bedre kvalitet ... er hjertesukket fra eieren.

Poengsummen her ender på på 4,8 av 10.

Fiat 500 er en retrokopi av suksessmodellen fra 50-tallet og den er tro mot det opprinnelige konseptet.

Fiat 500

Dame-magneten

– Fiat 500 er en sjarmerende liten tass og som mannlig sjåfør får du mye oppmerksomhet fra jenter i alle aldre. Det sier eieren av en rød 2010-modell om sin bil. Vi tror ham på det ...

– Ett hjul i hvert hjørne gir fin kjøreopplevelse selv om det er et stykke opp til for eksempel Mini. Kort akselavstand gir også en noe stump og stiv følelse, det blir litt hopp og sprett på dårlig vei. Dessuten er 1,2-literen lettere astmatisk, den er ikke glad i turtall, skriver eieren videre i sin fyldige anmeldelse av bilen.

Det trekkes også for «horribelt» verdifall.

Totalt gis sjarmtrollet 7,6 av 10 poeng

Glem å få inn dobbeltsenga

– Bruker bilen som pendlerbil og sparer ca. 2.500 kroner i måneden (ekstra strømkostnader iberegnet) i forhold til mine bensin- og dieselbiler. Det sier eieren av denne helelektriske 500e fra 2017.

Design, GTI-ytelser og forbruk trekker også godt opp på denne anmeldelsen, hvor det gis full pott i hele tre kategorier.

Det ender med en sluttsum på 9 poeng, blank, av 10 mulige.

Oppsummering

Ofte når vi lager disse artiklene, kan vi dele opp eierne i to leire. De som er kjempefornøyd, og de som er det stikk motsatte.

Det stemmer imidlertid ikke helt med disse småbil-eierne. Det virker rett og slett som om det hele balanseres litt mer. Det er veldig få biler som får full score i alle kategorier, dette til tross for at en del av bilene nok er eid av entusiaster. Som gjerne digger bilene sine uansett.

Det er også veldig få som «slakter» bilene sine sønder og sammen …

Selvfølgelig er det en del som påpeker dette med begrenset plass i baksetet og bagasjerommet. Nesten overraskende mange trekker også litt for at drivstofforbruket er noe høyere enn forventet. Er kanskje ikke like drivstoffeffektive som vi tror – eller kan det være for at bilene brukes mye til småkjøring?

Apropos småkjøring, noen av disse små bilene har frisk årlig kjørelengde også. 40.000 kilometer i året – eller mer! Det må beskrive som friskt i en så liten doning.

Det mange noterer som pluss er kult design, særlig på Mini og Fiat 500. Audi A1-folket er mer på utstyr og premium-følelse. En gjenganger på alle tre bilene er dette med snerten, lettkjørt og morsomme kjøreegenskaper.

Selv om bilene har den del fellesnevnere er de også ganske forskjellige.

Aller mest fornøyd er den som kjører Audi A1 med 8,7 poeng av 10 mulige. Så følger Fiat 500 et stykke bak med 7,7 av 10 og med Mini-eirene hakk i hæl med 7,6 av 10.

