Salget av utenlandsreiser har doblet seg: – Optimismen er der

Fredag klokken 15 vil alle fullvaksinerte og immune nordmenn slippe innreisekarantene. Forutsetningen er at disse tester negativt for koronaviruset ved ankomst til Norge.

Samtidig som stadig flere blir beskyttet mot korona, bedrer også smittesituasjonen seg nasjonalt og i Europa.

De norske reiseselskapene har hatt et vanskelig år. I takt med de gode nyhetene, kan de endelig melde om økende reisefeber blant nordmenn.

– Optimismen er der og reiselysten vokser veldig, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i reiseselskapet TUI.

Fakta om fritak for innreisekarantene * Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. * Disse må likevel testes på grensen. Det er også en forutsetning at man kan dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode. * Barn og unge under 18 år kan forkorte innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn. * Folk som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, må i innreisekarantene. Disse kan også få forkortet innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn. * Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Det er unntak fra innreisekarantene for dem som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte gule land/områder). Kilde: Regjeringen / NTB

Dobling

Bestillinger av pakkereiser har vært svært begrenset denne våren. Nå mener reiseselskapene at trenden har snudd.

REISE: Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, tror stadig flere nordmenn vil slå til på utenlandsferie. Foto: TUI

Selv om TUI ikke ser en eksepsjonell økning i antall bestillinger, har salget mer enn doblet seg den siste tiden.

– Våre reiser er jo en annen type investering enn kun flybillett for eksempel, så folk bruker nok noe mer tid på selve kjøpet. Men vi ser at salget har mer enn doblet seg de siste dagene. De fire siste dagene er de beste salgsdagene vi har hatt i 2021, sier Aspengren.

Reiselskapet tror at den økte optimismen skyldes de gode nyhetene som har kommet de siste dagene og ukene. De har store forventninger til at reisesalget vil fortsette å vokse også i ukene fremover.

– Vi ser tendensen nå, og den vil nok bare styrkes etter hvert som det blir enklere og mer forutsigbart å planlegge ferien sin i utlandet, sier hun.

– Høy reisefeber

– Det er ingen tvil om at reisefeberen er høy nå, sier Beatriz Rivera, som er kommunikasjonsansvarlig i Apollo.

JULI: Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, sier at juli-bestillingene også øker. Foto: Apollo

Hun viser til at reiseselskapet så en dobling i salget i forrige uke sammenliknet med ukene i forveien. Denne uken har salget økt med ytterligere med 80 prosent.

Samlet sett er antall bestillinger langt fra hva selskapet kommer opp i under et normalår, men også de er gryende optimistiske.

– Det er hovedsakelig august og septemberreisene som går unna, men også juli begynner å ta seg opp nå, sier Rivera, som spår ytterligere vekst:

– Vi har sett en jevn økning i takt med de gode nyhetene i mediebildet, så vi har tro på at salget vil øke ytterligere fremover, sier hun.

VANE: Ifølge reiseselskapene reiser nordmenn gjerne til samme sted år etter år. Foto: Aris Messinis / AFP

– Mest populære

Ifølge TUI er det særlig ett land som peker seg ut som storfavoritt i sommer.

– Hellas, uten tvil! Det er et land veldig mange nordmenn kjenner godt og er glad i. Vi ser at mange vil tilbake til steder de kjenner godt, sier Aspengren.

Apollo peker også på Hellas, og trekker frem de greske feriebyene Parga og Sivota på fastlandet som populære destinasjoner.

De opplyser at de kun flyr til gule og grønne land, som har lav smitte og lav prosentandel positive koronatester.

– Det er derfor ingen økonomisk risiko knyttet til å bestille reisen sin hos oss. Skulle reiserådet fortsatt gjelde ved avreisedato, kansellerer vi automatisk flyvningen og kunden får pengene tilbake innen syv dager, sier Rivera.

Selv om reiseselskapene kan melde om en økning i antall bestillinger, fraråder fortsatt Utenriksdepartementet reiser til alle land som ikke er nødvendig.

– Vi vet at mange kvier seg for å bestille så lenge det foreligger et globalt reiseråd, så jeg vil tro at vi vil se ytterligere en økning i bestillingene så fort dette fjernes, sier hun.

BEDRE: Espen Rostrup Nakstad tror at både økende grad av vaksinasjon og utrullingen av EUs koronasertifikat vil bedre mulighetene for utenlandsferie. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Hold deg oppdatert

Rådet om å unngå alle unødvendige reiser gjelder foreløpig frem til 1. juli.

– Det har vært gjeldende i lang tid og er fortsatt et viktig råd, ikke minst for dem som ikke er fullvaksinerte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

For at et land skal kategoriseres som gult, må det etter dagens regelverk ha 25 smittede per 100.000 innbygger. I tillegg må maksimalt fire prosent av koronatestene være positive.

– Reiser til disse landene vil ikke medføre karanteneplikt slik reglene er nå. Sannsynligheten for å bli smittet i slike land er svært liten, og den er enda mindre for vaksinerte personer, sier han.

Samtidig mener han reisende må være forberedt på at utbrudd av nye virusvarianter vil kunne medføre lokale tiltak og begrensninger enkelte steder.

– Situasjonen vil bedre seg etter hvert som flere blir vaksinert. Etter 1. juli vil også en europeisk ordning med koronasertifikat mest sannsynlig være på plass, sier Nakstad.

Han oppfordrer derfor alle som har bestilt eller vurderer utenlandsferie i sommer til å sette seg inn i UDs reiseråd og situasjonen i det landet man planlegger å reise til.

NORGE: Tallene til Finn reise forteller at nordmenn flest planlegger norgesferie i sommer. Her fra Kragerø. Foto: Elias Engevik/TV 2

Fortsatt reserverte

Selv om TUI og Apollo kan melde om en dobling av antall bestillinger hos dem, opplyser Finn Reise at det ikke virker som at nordmenn har fått full reisefeber.

– Samlet sett for hele Finn Reise opplevde vi en ni prosent økning i bestillinger den siste uken, sier Terje Berge, kommersiell direktør for Finn Reise.

På bare fly og hotell var økningen på 25 prosent. Nordmenn flest booker ferie i Norge, og 86 prosent av alle hotellene som ble booket var innenlands.

– Nordmenn er fortsatt ganske reserverte. Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til å reise. I tillegg har det vært mange skrekkhistorier om koronahotell og lignende, som sikkert også spiller inn, sier Berge, som tror på en økning til høsten.

På topplisten over reisedestinasjoner i sommer troner Norge, etterfulgt av Spania og Tyrkia.