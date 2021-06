Mor (36) dømt til 21 års fengsel for drap på sine to barn

Moren som drepte sine to sønner i Lørenskog i fjor sommer, er dømt til 21 års fengsel. Det bekrefter kvinnens forsvarer Gunhild Lærum til TV 2.

De to guttene, Mikael (7) og Gabriel (1), ble funnet døde i en leilighet på Skårer i Lørenskog 19. juli i fjor.

I samme leilighet ble deres 36 år gamle mor funnet kritisk skadd.

Nå er hun dømt til 21 års ubetinget fengsel for drapene på sine to sønner.

Det er i tråd med Statsadvokat Ane Evangs påstand.

Kvinnen har i retten forklart at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noe annen enn henne.

Hun har helt siden 19. juli i fjor vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og vært under kontinuerlig overvåking på grunn av akutt fare for selvmord.

– Jeg skal til henne i morgen og gå gjennom dommen, sier domfeltes advokat, forsvarer Gunhild Lærum.

Moren har foreløpig ikke tatt stilling til ankespørsmålet.

I retten var hun medisinert da hun avga forklaring, men brøt likevel sammen gjentatte ganger da hun kom inn på natta guttene ble drept.

Anklaget faren

Da barnas helt uskyldige far ankom åstedet på drapsdagen, skulle han egentlig hente barna for å reise på ferie til Geilo.

Isteden ble han lagt i håndjern og satt i en politibil.

I bilen fortalte politiet at sønnene hans var drept, og at han var siktet.

– Jeg spør hva som har skjedd, og hvor barna mine er. De sier at de er drept, og at jeg er sikta. Da raser verden sammen, fortalte faren tydelig preget i retten.

Noen timer senere skjønte politiet at han var uskyldig, og feilaktig arrestert fordi barnemoren hadde forsøkt å legge skylden på ham.

Moren er av Romerike og Glåmdal tingrett også dømt for falske anklager mot faren.

For de to avdøde barna er hun er dømt til å betale til sammen 500.000 kroner i oppreisning til faren. I tillegg kommer oppreisningserstatning på 100.000 kroner for de falske anklagene.

– Vi har mottatt tingrettens dom og er i ferd med å jobbe oss gjennom den, men registrerer allerede at vi i all hovedsak synes å være enige i tingrettens resultater, sier farens bistandsadvokat Sol Elden til TV 2.

Døde av kvelning

De to barna ble funnet døde av brannvesenet om morgenen den 19. juli. Brannvesenet hadde rykket ut på kontroll av et mulig branntilløp i leiligheten.

I leiligheten fant de den 36 år gamle morgen kritisk skadd, sammen med de to livløse guttene.

Den endelige obduksjonsrapporten viser at de to barna døde av kvelning.

De sakkyndige mener kvinnen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, som medfører at hun dømmes til fengsel, og ikke tvungent psykisk helsevern.

Den 36 år gamle kvinnen har erkjent de faktiske forholdene i tiltalen.

Trusler og sinne

Under rettssaken i forrige uke fortalte faren til de to guttene om et konfliktfylt forhold til ekskona de siste årene.

Hun skal blant annet flere ganger truet med å ikke la ham se barna.

De to gikk fra hverandre på nyåret i 2020. I månedene som fulgte var relasjonen mellom de to svært turbulent, forklarte faren.

Særlig en telefonsamtale en uke forut for drapet, ble et sentralt tema i retten.

– Hun sa hun var sint, at hun hadde mistet meg, familien og huset, sa faren.

I samtalen skal moren ha sagt at hun ikke ville la faren se barna lenger. Omtrent en uke etter samtalen skulle faren ta med de to guttene på ferie.

Ekskona skal ha gitt tydelig beskjed om at det ikke var sikkert at hun og barna ville være der da han skulle hente dem uken etterpå.

– Jeg sa til henne at hvis jeg kommer på søndag og hun har stukket av med barna, så ringer jeg politiet. Hun sier da at jeg ikke skal ringe mer og holde meg unna, forklarte han i retten.