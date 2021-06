En varm sommerdag for over 20 år siden bestilte mamma taxi til og fra den nærmeste badeplassen. Vi hadde vært hjemme i flere uker. Vi hadde ikke bil, og kollektiv-tilbudet i det vesle tettstedet ga oss ikke mange mulighetene.

27 barn - 27 historier

Så den sommeren røyk nesten hele sommerferiebudsjettet på en tur/retur i taxi med en alenemamma og tre barn. Vi hadde en nydelig dag på stranden. Så kommer man tilbake til skolebenken.

Første oppgave: Skriv om sommerferien din! 27 ulike barn, 27 ulike ferier.

At noe skal være rettferdig, betyr ikke at det skal være likt. Men læreren tar imot og leser alle de 27 innleveringene – det må vi også. Og så leser den igjen neste år, og året etter. Og etter det igjen. Heldigvis for oss hadde vi en mamma som alltid lagde store nok matpakker når vi gikk en tur i nærområdet og fanget rumpetroll, plukket blomster eller klatret i trær.

Det er mye gøy man kan gjøre uten bil og hytte også. Men et barn skal ha mange sommerferier. Da jeg var ni år, ordnet kommunen et gratis tilbud for flere enslige forsørgere med behov for økonomisk støtte og deres barn under 16. Storesøsteren min var fylt 17, så mamma ga fra seg sin billett, og vi tre barna reiste sammen med flere familier i en liten buss og inn til Oslo.

På Nationaltheatret så vi «Putti Plutti Pott», og det var første – og siste gangen på lenge – at jeg fikk være med på noe så flott. Jeg hadde 150 kroner i lommepenger. Så mye penger. Jeg kunne kjøpe en egen nisselue, eller CD. Det var et vanskelig valg, men det ble CD, og jeg har hørt på den hver jul siden.

En pustepause

En ting er at det er vondt å ikke gi det man ønsker til barna sine – og det er vondt for et barn å skjønne at man er annerledes også, slik som jeg gjorde da jeg skjønte at vi var fattige. Som da vi ryddet leiligheten etter flasker å pante for å kjøpe melk, eller som da jeg gjemte vekk bursdagsinvitasjoner fordi jeg visste at vi ikke hadde penger til gave.

Hverdagen for en familie med tøff økonomi er slitsom. La disse familiene få puste litt når det er ferie, la dem ha ferie. Gi dem skyss til stranden, en billett til en forestilling. Gi dem minner om fortiden og ønsker om fremtiden. Det er det ferie handler om: en pustepause fra hverdagen. For det betyr ikke at det må være likt for å være rettferdig, men alle trenger ferie – noe å se frem til.

Jeg heier videre på nasjonale og lokale tilbud til disse familiene og håper min egen fortelling er med å forsterke skriket etter behov for mer.

God ferie – til alle.

