Havekspert om tendensen de nå ser: – Skremmende

I snitt får mennesket i seg plast tilsvarende et bankkort hver uke. I fremtiden kan den plasten komme fra munnbindene som i dag ligger på gata.

– Tallene på forsøpling fra munnbind er lite kjent, men et anslag er at 1,56 milliarder munnbind endte i havet på verdensbasis i fjor. Dette er et nytt og økende problem, sier marinbiolog Fredrik Myhre.

Han er rådgiver for fiskeri og havmiljø i WWF og omtaler forsøpling av munnbind som et betydelig problem.

– Spesielt bynært kan man jo knapt gå utenfor egen dørterskel eller ut av nærmeste butikk uten at man ser munnbind som ligger og slenger på bakken rundt omkring. Også litt lenger ut i naturen finner man munnbind. Både i skogen, på stranda og under vann.

Engangsmunnbindene vi har blitt så vant til under pandemien består blant annet av plast, og har derfor en like ødeleggende effekt på naturen som annen plast, ifølge WWF-rådgiveren.

BEKYMRET: Fredrik Myhre i WWF ser med bekymring på at mange munnbind finner veien til naturen og havet i stedet for søpla. Foto: WWF

Et bankkort i uken

Hvor lang tid det tar før et munnbind brytes ned er uklart, men trolig blir det aldri helt borte. Det kan forsvinne for øyet, men plasten i det ender da opp i naturens næringskjede når det er brutt ned så lenge at plastbitene er så små at de kalles mikroplast, eller den enda mindre utgaven nanoplast. Dette får både dyr og mennesker i seg hver dag, ifølge Myhre.

Faktisk er det regnet på at mennesker i snitt får i seg fem gram plast i løpet av en uke.

– Det tilsvarer vekten av et kredittkort. Og dette får vi i oss gjennom luften vi puster, maten vi spiser og vannet vi drikker.

– Det meste av denne plasten kommer ut igjen gjennom avføring, men det er gjort forskning som viser at nanoplast, som er plast som er av så liten størrelse at du ikke kan se den, kan komme inn i kroppen gjennom maten vi spiser og fraktes videre rundt i blodomløpet og deretter avsettes i ulike organer. Vi kjenner lite til hvilke konsekvenser det kan få, men forskerne tror ikke dette er noe positivt, verken for dyr eller mennesker.

– Hva tenker du som marinbiolog om det du ser av forsøpling av munnbind i Norge?

– Det er skremmende. Vi nordmenn er ikke noe bedre enn store deler av resten av verden. Vi er også blant de dårligste i klassen når det gjelder å resirkulere og å ta vare på den plasten vi bruker.

– Vi trenger smittevernutstyr, det er helt klart, Men samtidig må vi sørge for at det ikke havner i naturen og bidrar til den enorme naturkrisen planeten vår står midt oppe i nå.

MUNNBIND: Fredrik Myhre har tatt dette bildet av Roger Carson. Bildet er arrangert, men viser et syn Myhre har blitt vant til på sine dykkerturer. Foto: Fredrik Myhre

FORSØPLING: Brukte munnbind som ligger på gaten og rundt søppelkasser har blitt et vanlig syn. Foto: Hold Norge Rent

43 munnbind på ti minutter

Mari Mo Osterheider er fagleder for landforsøpling i Hold Norge Rent. Hun sier de ser at frivillige som plukker søppel rundt om i landet finner veldig mye munnbind.

– Selv plukket jeg i dag hele 43 munnbind på ti minutter i området rundt kvartalet der jeg bor på Majorstua.

At munnbind ender opp i havet og ellers i naturen, gjør at de aldri helt forsvinner, sier hun.

– Munnbind inneholder mye plast, og plast forsvinner aldri helt fra naturen. Den blir bare til mikro- og nanoplast, og forblir et problem i mange hundre år fremover.

43 PÅ TI MINUTTER: Mari Mo Osterheider i Hold Norge Rent sier det er et problem med forsøpling av munnbind i Norge og resten av verden. Foto: Hold Norge Rent

– Føles som radioaktivt avfall

Hold Norge Rent jobber kunnskapsbasert med å se hvorfor forsøpling skjer og hvilken type søppel som havner i naturen eller på gata. Osterheider tror bevisstgjøring om at munnbind faktisk er laget av plast, bedre tilrettelegging og hyppigere tømming av søppelbøtter, samt mer bruk av gjenbrukbare munnbind hadde hjulpet.

– Sammen med informasjon om hvordan munnbind brukes, så kunne myndighetene og bransjen ha opplyst om at dette er plast som ikke må havne på avveie. Man tenker kanskje at det er selvsagt, men du ser jo at det ikke er det.

NEDBRYTNINGSTID: Denne oversikten viser hvor lang tid det antas at ulike ting ligger i naturen før de er helt brutt ned. Foto: Hold Norge Rent

Osterheider forstår at det er lite fristende for folk å kaste munnbindet sitt i en overfylt søppelbeholder, som man spesielt ser utenfor butikker og i tilknytning til kollektivknutepunkter.

– Man føler jo omtrent at munnbindet er et radioaktivt avfall. Man vil jo ikke være borti andres munnbind. Så det krever en god søppelbøtte med plass, og kanskje en som du kan slippe munnbindet rett nedi.

Hvilke konsekvenser mener du denne forsøplingen får for naturen?

– Plast er jo skadelig i seg selv, og det brytes sakte ned og forsvinner aldri helt. Dessverre er det mange dyr som ender opp med å spise denne plasten. Og så er det dette med at dyr kan sette seg fast og vikle seg inn i plasten.