Jarl Ronny Lundberg (46) dømt til 21 års forvaring for drapet på Thea Braavold (31)

Thea Braavold ble funnet drept i sitt hjem i Sandefjord søndag den 2. februar i fjor.

Noen timer senere ble hennes kjæreste, den tidligere drapsdømte Jarl Ronny Lundberg, pågrepet og siktet for drapet. Han ble funnet sovende i en bil i en garasje et annet sted i byen. Mannen som eide bilen ringte politiet.

Fredag fikk han sin dom i Vestfold tingrett. Han dømmes til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, med en minstetid på ti år. Retten mener han er en stor fare for samfunnet.

Lundberg anket dommen på stedet.

Mener Thea ble drept fordi hun slo opp

Retten erkjenner i dommen at det ikke finnes ett sikkert spor eller vitne som med sikkerhet knytter Lundberg til drapet. Likevel mener de det er bevist utover en hver rimelig tvil at han drepte Thea.

Retten mener Thea Braavold slo opp med Lundberg før hun ble drept. Foto: Privat

De legger til grunn at han dro til Braavold natt til søndag den 2. februar, og ble sluppet inn av Thea, selv om Lundberg har hevdet at han ikke var hos kjæresten den dagen.

En nabo så en mann som passer Lundbergs beskrivelse, banke på døren til Thea, og rope «Thea», og en annen nabo hørte et høyt skrik, som retten mener hun utbrøt da Lundberg tok frem en skarp kniv. Den brukte han til å drepe Thea på grusomt vis, mener retten.

I dommen kommer det frem at retten mener motivet for drapet er at Braavold gjorde det slutt med Lundberg dagen før hun ble drept.

Årsaken til at han dømmes til forvaring er at retten mener det er høy risiko for nye voldslovbrudd om han igjen kommer tilbake i samfunnet.

Hevder drapet er hevn mot ham

Lundberg har hele veien nektet straffskyld. Han ga aldri en omfattende forklaring til politiet, men forklarte seg for retten i underkant av to rettsdager.

DRAPSDØMT: Jarl Ronny Lundberg ble drapsdømt for andre gang. Foto: Skjermdump Facebook

Da forsøkte han å overbevise retten om at han ikke sto bak drapet på kjæresten, og at det som skjedde med Braavold må a kobling til drapet han ble dømt for på 2000-tallet.

I 2003 ble en mann med tilknytting til gjengmiljøet i Oslo funnet drept og brent i en bil på Stoa i Arendal. Syv menn ble dømt for drap og likskjending i saken.

I retten hevdet han at drapet på kjærsten Thea må ha vært gjennomført av noen fra det kriminelle miljøet knyttet til Stoa-drapet, som en hevn mot ham. Han hevdet blant annet at personer som satt fengslet på det tidspunktet må ha hatt en finger med i fengsel.

Denne forklaringen men retten fremstår som «fullstendig oppkonstruert», og fullstendig usannsynlig.

Sonet 14 år for drap

Lundberg fikk strengest straff av dem, og sonet 14 år i fengsel til siste dag. Han slapp ikke ut tidligere, slik som er vanlig i norsk fengsel, fordi Kriminalomsorgen mente han ikke var i stand til å fungere i samfunnet.

Han er totalt straffdømt ni ganger, og har sittet i fengsel mesteparten av sitt voksne liv.

Kort tid etter at han slapp ut i 2017 ble han på nytt pågrepet for narkotikakriminalitet. Han ble nok en gang straffedømt, og slapp ut kun måneder før Thea Braavold ble drept.

Hans forklaring for retten var konfronterende og usammenhengende. Han ble flere ganger irritert når han ble bedt om å fortelle hvor han var på gitte tidspunkter den dagen Braavold ble drept. Han ville heller snakke om det som fremstår som konspirasjonsteorier om hvordan personer i kjente miljøer kan ha stått bak drapet.

Han navnga flere personer i kriminelle miljøer. Noen av dem satt fengslet da Braavold ble drept.

Det er svært sjeldent i Norge at personer som har blitt dømt for drap dreper igjen, spesielt etter at de har sonet en full drapsdom.

Strafferettslig tilregnelig

To rettsoppnevnte sakkyndige har vitnet om Lundberg i retten etter å ha gjennomført psykiatriske vurderinger av ham.

De mener han ikke har vist tegn på psykose verken før drapet eller etter drapet. Dermed var deres anbefaling at han vurderes som strafferettslig tilregnelig, eller psykisk frisk nok til å straffes.

De mener derimot at han viser tydelige tegn på å ha en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Aktor la allerede i tiltalen ned forbehold om at det ville legges ned påstand om 21 års forvaring, eller påstand om tvungent psykisk helsevern.

En varm og god jente

Venner og bekjente av Thea Braavold beskriver henne som en «varm og god jente» som gjorde noen dumme valg.

THEA OG PAPPA: Thea Braavold, her med sin far, ble kun 31 år. Foto: Privat

Den siste perioden i livet hennes hadde hun tilknytting til et rusmiljø i Sandefjord. Det var slik hun traff den nå drapstiltalte 46-åringen. De to ble kjærester kort tid før hun ble drept.

De som kjente Thea har kun pene ting å si om henne, og beskriver sier hun på tross av rusutfordringer hadde planer for fremtiden som.

Hennes mor har fulgt rettssaken, og tok ordet på forhandlingenes siste dag.

– Nå har jeg sittet her og hørt på i to uker. Det er ingen penger som kan oppveie dette. Erstatningskravet er helt uvesentlig. Det er helt forferdelig å miste en datter, sa moren.

Hun var opptatt av å formidle at selv om datteren slet med rus, så var hun så mye mer.

– Det er ingen som har sagt noe negativ om Thea. Hun var støttende, hun var en omsorgsperson. Dette er helt forferdelig, grusomt, sa moren.