Hundrevis hasteinnkalles etter vaksinetabbe

BERGEN (TV 2): Bergen kommune innså at noe var galt, da få møtte opp til avtalt vaksinetime torsdag.

På grunn av en teknisk feil har over 800 personer ikke fått beskjed om vaksinering i Bergen, torsdag.

Det opplyser kommunen i en pressemelding.

– Vi sender nå sms til dem dette gjelder med informasjon om når og hvor de har time for vaksinering i dag. Vi håper at mange klarer å stille selv om de må møte på kort varsel, sier prosjektleder for vaksinasjonsprosjektet, Elisabeth Engelsen pressemelding.

Skjønte noe var galt

Til TV 2 utdyper Engelsen at de skjønte noe var galt da det var så få som møtte opp til avtalt vaksinetime torsdag morgen.

– Vi fikk melding rett etter klokka 09 i dag at det var noe som ikke stemte, siden det var så få som møtte opp til timen sin ved den ene vaksinasjonsstasjonen.

Kommunen sjekket opp i det, og fant da ut at sms til 854 innbyggere ikke hadde gått gjennom.

– De sjekker nå om dette kan gjelder flere innbyggere i dagene fremover også, og sender ut nye smser til de det gjelder, sier Engelsen.

Ukjent årsak

Leder for vaksineringen i Bergen Hossein Tehrani sier til TV 2 at årsaken til den tekniske svikten er ukjent.

Personene det gjaldt skulle etter planen få dose to av vaksinen torsdag.

Løsningen ble å ringe de over 800 personene som ikke ble varslet.

USIKKER ÅRSAK: Sjef for vaksineringen i Bergen Hossein Tehrani sier årsaken kan skyldes mengden SMSer som skulle sendes ut. Foto: Ivar Liid Rise / TV 2

– Når det gjelder utkastelse av vaksine har vi god kontroll, og vi kan oppbevare hetteglassene i 30 dager, så dette fører ikke til at vi må kaste vaksinedoser, sier Tehrani.

Tehrani opplyser at 95 prosent av de som ikke ble varslet om timen har varslet at de vil komme i løpet av dagen. De resterende fem prosentene får time i neste uke.