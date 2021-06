Bare ti prosent av klubbene har meldt seg på fotballtinget: – Ikke bra for NFF

Fristen til å melde seg på det ekstraordinære fotballtinget går ut fredag. Så langt ligger det an til at en svært begrenset del av Fotball-Norge vil være med å avgjøre boikottspørsmålet.

Norges Fotballforbund (NFF) opplyser til TV 2 torsdag formiddag at det så langt er 177 klubber som har meldt seg på.

Mina Finstad Berg er Sportskommentator for TV 2. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Totalt er det cirka 1750 klubber som er registrert i Norge.

– I utgangspunktet overrasker dette meg. Man skulle tro det var mer nærliggende for klubber å delta når tinget både er digitalt og ekstraordinært. Jeg har forståelse for at et forbundsting havner litt bak i køen når det er fysisk oppmøte, men nå er det digitalt og med en sak som har fått så mye oppmerksomhet. Det er overraskende, sier TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

Fotballpresidenten: – Ønsker størst mulig deltakelse

Om Norge skal boikotte VM i Qatar eller ikke avgjøres søndag 20.juni.

Disse har stemmerett på tinget - De åtte medlemmene i forbundsstyret (én stemme hver) - De 18 kretsene (én stemme hver) - Alle klubbene i Fotball-Norge. Klubbene i de tre øverste divisjonene på herresiden og de to øverste på kvinnesiden (totalt 80 klubber) har potensielt to stemmer hver (om de stiller med én kvinnelig og én mannlig delegat). De resterende klubbene har én stemme hver

Så langt har altså bare ti prosent av klubbene meldt sin deltakelse.

– Fristen er i morgen, og jeg regner med at oppmøtet minst vil bli som på ordinære forbundsting. Jeg håper og ønsker størst mulig deltakelse, sier fotballpresident Terje Svendsen.

De siste årene har oppslutningen av stemmeberettigede på ordinære forbundsting ligget på litt i overkant av 200.

– Det virker som om saken er avgjort

Flere kan naturligvis melde seg på de siste drøye 24 timene, men Finstad Berg tror stemningen i Qatar-debatten de siste ukene har gjort at en del ikke ser poenget med å melde seg på.

– Det virker mer og mer som om saken er avgjort. Utvalget konkluderte med at boikott vil være feil, kretsstyrene vil ikke ha boikott, noen profilerte klubber har snudd… Får man en følelse av at saken er avgjort, så faller jo motivasjonen for å møte opp, sier hun.

Norsk Supporterallianse har så langt registrert 101 klubber som har vedtatt at de er for en boikott, men det er usikkert hvor mange av disse 101 klubbene som faktisk vil delta på tinget og bruke stemmeretten sin.

Fotballen er langt fra den eneste idretten som sliter med å få høy deltakelse på forbundstingene sine, men Finstad Berg er klar på at det ikke er heldig.

– Det er ikke bra for NFF at det er slik - at de ikke klarer å få flere til å delta når det er digitalt og saken er så viktig. Det er heller ikke bra for NFF om det har festet seg et inntrykk hos folk om at saken er avgjort. Folk må kunne ha tillit til prosessene og debattene i NFF, så det er problematisk om man opplever at det allerede er avgjort.

– Tillitskrise i enkelte miljøer

Qatar-debatten har gått høylytt for seg i sosiale medier de siste månedene.

Flere NFF-ansatte har valgt å ta et tydelig standpunkt i saken og har argumentert for sitt synspunkt til boikottilhengerne. Torsdag kom det frem at seksjonsleder for klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund, Henrik Lunde, ikke handlet i tråd med retningslinjene til forbundet i en Twitter-diskusjon.

– Qatar-prosessen har vist oss at NFF har en del utfordringer når det gjelder medlemsdemokratiet og hvordan prosesser gjennomføres, og når det gjelder tilliten i en del høylytte supportermiljøer. NFF står i en tillitskrise blant enkelte miljøer. Alt de gjør blir studert med lupe. Noe av kritikken er berettiget, noe av den er urettferdig, men om de ikke tar tillitskrisen på alvor kommer de til å få problemer. De må forholde seg til at ikke alle stoler på de, sier Finstad Berg.

Spillerundersøkelse: Mindre enn én av fem vil ha boikott

Under den årlige undersøkelsen til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) ble spillerne i Eliteserien og Toppserien spurt om hvordan Norge bør reagere på at fotball-VM skal arrangeres i Qatar.

De fikk svar fra 138 spillere i Eliteserien og 71 i Toppserien.

18,6 prosent av spillerne i Toppserien svarte at Norge bør boikotte. I Eliteserien svarte 18,1 prosent det samme, altså mindre enn én av fem spillere.

– Jeg tenker at spillerne er ganske samstemte på klubb og landslag i sitt syn på at Norge ikke bør boikotte, men fortsette å markere ved å sette fokus på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter inn mot mesterskapet, sier NISO-leder Erlend Hanstveit til TV 2.

I undersøkelsen var det nemlig et stort flertall som svarte at Norge bør oppfordre til dialog med FIFA og myndighetene i Qatar for å få gjennomført endringer, og at de bør fortsette å markere sitt syn slik landslagene er i gang med. 77,1 og 57,1 prosent valgte svaralternativene i Toppserien.

I Eliteserien svarte 45,7 og 39,9 prosent det samme, i en undersøkelse der man kunne velge flere svaralternativer.

I Eliteserien svarte 27,5 prosent at de ikke har en formening, mens 0,7 prosent svarte at Norge ikke bør gjøre noe. De samme alternativene fikk 0 og 11,4 prosent i Toppserien.