I syv år har Gunvor (91) hatt samme hjemmehjelp. Det vil kommunen frata henne

– Uverdig at man ikke får være sjef i eget liv, sier Frp.

Det klirrer forsiktig i porselenet idet kaffekoppene settes på den hvite hekleduken. På bordet ligger også en godt brukt bibel.

– I min alder betyr det mye å få ta egne valg.

Gunvor Farestvedt er langt sprekere enn de fleste 91-åringer. Men på grunn brystkreft, har hun skader i høyrearmen som gjør henne avhengig av hjemmehjelp.

– Nå har jeg hatt Mona som min faste hjemmehjelp i syv år. Vi er blitt godt kjent og hun er veldig flink. Jeg vil rett og slett ikke miste henne, sier Farestvedt.

FORTVILET: Gunvor Farestvedt (91) gruer seg til å få fremmede hjelpepleiere. - I min alder er det ikke like kjekt med forandring.

Vil avvikle privat omsorg

For hjelpepleieren til Gunvor, Mona Hopen, jobber i Mio – en av Norges største private omsorgsaktører innen eldreomsorg.

Bergen kommune har i dag fritt brukervalg innen hjemmehjelp.

Det betyr at de eldre, eller syke, fritt kan velge mellom leverandører av tjenester som er godkjente og har en avtale med kommunen.

Selv om de eldre velger en privat tilbyder, betaler kommunen.

Nå vil byrådet avvikle ordningen og rekommunalisere hjemmehjelpen, slik de gjorde med hjemmesykepleiere og to private sykehjem i 2016.

Den gangen mistet 320 brukere retten til å benytte seg av privat hjemmesykepleier. Nå står flere hundre eldre i fare for å miste sine hjemmehjelpere.

Synes det er skremmende

Farestvedt synes byrådets forslag er skremmende.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de skal trekke noe nytt nedover hodet på oss. En ting er å miste denne fantastiske damen. Men det er slett ikke noe kjekt å få fremmede mennesker inn i huset, sier 91-åringen.

– Hvorfor kan vi ikke bestemme dette selv? En dag blir de gamle selv, disse politikerne. Tror du ikke de har lyst å velge selv da? spør hun.

– Handler om verdighet

I dag blir det stadig færre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som får muligheten til å velge hvem som skal levere den hjelpen de trenger.

For byrådet i Bergen er ikke alene i å ønsket om å rekommunalisere.

Flere andre Arbeiderparti-styrte kommuner gjør det samme. Både Oslo, Tromsø, Bodø og Trondheim vil, eller har, tatt tilbake driften av flere private tjenester.

I Bergen reagerer Frp sterkt:

– Problemet når man fjerner fritt brukervalg, er at man også fratar de eldre muligheten til å velge bort, dersom man ikke er fornøyd, sier Marte Monstad, gruppeleder i Bergen Frp.

FRITT BRUKERVALG: Frp-politiker Marte Monstad vil kjempe for at Gunvor (91) skal få være sjef i eget liv. - Jeg ville heller ikke likt at fremmede mennesker kom inn i mott hjem, sier hun.

– Det handler om verdighet. Og om å få være sjef i eget liv.

– Gir bedre tjenester

Om velferdstjenestene kun skal leveres av det offentlige, er en tydelig skillelinje mellom venstre- og høyresiden.

– Handler dette kun om ideologi?

– For oss er det viktig at de grunnleggende helsetjenestene er det kommunen som har ansvar for og leverer, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap).

DEPRIVATISERE: - Vi tror det er viktig å se alle tjenestene i sammenheng rundt brukeren, sier byrådsleder Roger Valhammer. Foto: Marit Hommedal / NTB

I Bergen kommune velger åtte av ti brukere de kommunale tjenestene. Valhammer tolker dette som at tjenestene er attraktive.

– Det er viktig å kunne se hjemmesykepleie, hjemmehjelp og de andre helsetjenestene i sammenheng rundt den samme personen, sier byrådslederen.

– Kommunen vil også kunne gi gode og trygge pensjons- og lønnsvilkår for de ansatte. Dette tror vi gir tjenestene en bedre kvalitet.

Trygghet

Hjemmehjelp Mona Hopen finner frem en klut, og sprayer godt over speilet på badet.

– Her ville du jo aldri nådd opp, sier hun og ler, mens hun gnikker det overflaten skinnende blankt.

– Er du fornøyd med dette, Gunvor?

– Ja, huff! Nå kan jeg jo se alle rynkene mine, ler Farestvedt tilbake.

Hopen forteller at det også er viktig for henne å gå til de samme brukerne. Hun vil ikke begynne i kommunen dersom kommunen avvikler samarbeidet med arbeidsplassen hennes.

– Man knytter jo et bånd til dem. Jeg synes også det er en trygghet i å kjenne dem og derfor kan se - fra gang til gang - hvordan de har det, sier hun.