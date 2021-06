WHO: – Avlys ferien i utlandet

WHO oppfordrer alle til å holde seg i sitt eget land i sommer.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt.

Onsdag kom nyheten om at fullvaksinerte og immune slipper innreisekarantene fra fredag, som vil gjøre det lettere for mange å reise. Avinor forbereder seg på lange køer av reisende som vil fly i sommer.

Nå advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) om at de mener at sommerferien i utlandet bør avlyses eller utsettes. Det kommer frem i WHOs kampanje «Summer Reason», som Svenska Dagbladet meldte om først.

– Din avgjørelse påvirker hvordan denne pandemien kan stoppes, skriver WHO.

Fakta om fritak for innreisekarantene Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15.

Disse må likevel testes på grensen. Det er også en forutsetning at man kan dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode.

Barn og unge under 18 år kan forkorte innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn.

Folk som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, må i innreisekarantene. Disse kan også få forkortet innreisekarantene med negativ PCR-test etter tre døgn.

Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Det er unntak fra innreisekarantene for dem som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte gule land/områder). Kilde: Regjeringen / NTB

Bekymret for smitte

– Koronaviruset sprer seg fortsatt i Europa og det er flere smittsomme varianter som holder på å bli dominerende virusstammer, skriver WHO.

De mener derfor at «om du kan utsette reisen, så er det det eneste rette å gjøre nå».

– Vaksineringen er langt fra tilstrekkelig for å beskytte regionen mot en gjenoppblomstring. Det er langt igjen før minst 80 prosent av den voksne befolkningen er beskyttet, sier WHOs Europa-sjef Hans Kluge.

Han oppfordret europeiske land til å unngå å gjenta «feilen» fra i fjor sommer, da mange europeiske land lettet på koronarestriksjoner for tidlig.

Til tross for at fullvaksinerte og immune personer får fritak fra innreisekarantene fra og med fredag, tyder mye på at nordmenn venter med utlandsferien til høsten.

Til høsten

Onsdagens gladmelding til vaksinerte, har ikke gitt nordmenn full reisefeber, skal vi tro Finn.no.

UTSETTER: Terje Berge mener tallene tyder på at nordmenn flest utsetter utenlandsferien til høsten. Foto: Finn

– Det vi så i går sammenlignet med onsdag i forrige uke, var samlet sett for hele Finn reise en ni prosent økning i bestillinger, sier Terje Berge, kommersiell direktør for Finn reise.

Hvis man bare ser på fly og hotell var økningen på 25 prosent.

Nordmenn flest booker ferie i Norge, og 86 prosent av alle hotellene som ble booket var innenlands.

– Nordmenn er fortsatt ganske reserverte. Det er mye usikkerhet knyttet til å reise fortsatt. I tillegg har det vært mange skrekkhistorier om koronahotell og lignende, som sikkert også spiller inn, sier Berge.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Til høsten ser imidlertid ut som nordmenn har mer tro på en utenlandsferie.

– Vi ser at det bookes ferie til utlandet fra september og utover. Da er det en stor overvekt av bookinger til utlandet. Vi skal ut av landet, men ikke i sommer, sier den kommersielle direktøren.

NORGESFERIE: Nordmenn planlegger for norgesferie. Her fra vakre Stryn, som er en kommune innerst i Nordfjord i Vestland fylke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Topplisten over reisemål

Ifølge Finn.no er det til disse landene flest booker reise til i sommer:

Norge Spania Tyrkia Kosovo Marokko Irak Kroatia Storbritannia Romania

– Norge, Spania og Tyrkia er vanlig. Kosovo, Marokko, Irak og Romania er ikke land som har vært på topplisten før, sier Berge.